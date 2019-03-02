Тимошенко про скандал в оборонці: влада не пройшла тест на протидію корупції



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Тимошенко виступає за зміну системи

Україні потрібна зміна системи влади, яка нездатна протидіяти корупції, про що довів скандал навколо тіньових оборудок в оборонній сфері. Про це заявила Юлія Тимошенко під час мітингу в м. Буча на Київщині, повідомила прес-служба «Батьківщини».

За її словами, оприлюднене нещодавно журналістське розслідування про корупцію оточення президента на постачанні з країни-агресора непридатних запчастин для української армії за завищеними цінами, стало скандалом глобального масштабу.

Світ обурило те, що допоки країни дають зі своїх бюджетів допомогу українській армії, щоб вона захищала наші кордони, ці гроші відмиваються через чорні схеми.

«Це підриває нашу позицію у світі. Корупція на рівні першої особи, яка доведена документально, – це трагедія для країни», – наголосила лідер «Батьківщини».

Цей скандал також став тестом для владної системи і засвідчив її нездатність захищати Україну, зауважила Юлія Тимошенко. Адже кругова порука унеможливлює порушення проти президента кримінальної справи та притягнення його до відповідальності – «всі один з одним пов’язані, усі свої».

Так, наприклад, за Конституцією, для того щоб розпочати процедуру імпічменту, треба утворити в парламенті, де більшість належить президентові, ТСК щодо розслідування справи. І в парламенті створили таку ТСК, але її очолив депутат БПП, зауважила вона: «Що вони розслідуватимуть? Нічого!».

Лідер «Батьківщини» також риторично запитала, який генпрокурор досліджуватиме злочин президента, якщо він його кум і призначений ним на цю посаду: «Кожен, хто працює у владі, захищений тим, що його контролюють свої і його притягують до відповідальності свої, фейково».

І навіть Верховний суд, додала Тимошенко, який також бере участь в імпічменті, після 144 реформ знаходиться у кишені президента як приватна власність, і нічого проти нього не зробить.

Саме тому Україні потрібно змінити систему влади і реалізувати це зможе Новий курс, ініційований Юлією Тимошенко і розроблений нею разом із кращими інтелектуалами країни, йдеться у повідомленні.