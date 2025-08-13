Головна Країна Політика
Топціль для ворога: Малюк розповів про замахи на нього

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Топціль для ворога: Малюк розповів про замахи на нього
Василь Малюк став ціллю росіян
фото: ssu.gov.ua/СБУ

РФ постійно намагається усунути голову СБУ після ударів по Кримському мосту

Росіяни постійно намагаються вбити голову Служби безпеки України Василя Малюка після першого удару по Кримсьму мосту у 2022 році. Про це генерал-лейтенант розповів в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

Малюк підтвердив, що став однією з топцілей ворога після вдалих атак на критичний об’єкт. «Вони взагалі над цим постійно працюють. Починаючи з 8 жовтня 2022 року, після першого удару по Кримському мосту на 70-річчя Путіна, це їхній приоритет. Після Павутини вони взагалі цим живуть», – розповів Малюк.

Голова СБУ додав, що не може розповідати всіх деталей замахів з позиції безпеки. Він лише підтвердив, що у нього є багато запасних командних пунктів. Йому доводиться змінювати місця проживання.

«Зрозуміло, я постійно змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедним способом працюють. Утім, я взагалі від цього не переймаюся, мене тільки це мотивує. Вони пробують вираховувати місця в регіонах, куди я періодично виїзджаю, для того, щоб вдарити там балістикою, де ми не прикриті Patriot», – додав він.

За словами Малюка, такі випадки вже бували, коли «прилітали» ракети «Іскандер» конкретно тоді, коли він приїжджав в певне місце. Але росіяни своєї мети не досягли. «Я ж перед вами, сиджу, живий, здоровий, посміхаюся, все нормально. Ми в цьому жити за чашечкою кави. Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства, для миру, для майбутнього. Наша війна – це боротьба добра й зла. Добро завжди перемагає», – підсумував Малюк.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповів про три вдалі удари по Кримському мосту. За його словами, в рамках операції «Павутина» було порушено логістику ворога. Тепер РФ не може використовувати об’єкт для військових цілей.

Теги: Кримський міст Василь Малюк СБУ

