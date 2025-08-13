Топціль для ворога: Малюк розповів про замахи на нього

РФ постійно намагається усунути голову СБУ після ударів по Кримському мосту

Росіяни постійно намагаються вбити голову Служби безпеки України Василя Малюка після першого удару по Кримсьму мосту у 2022 році. Про це генерал-лейтенант розповів в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

Малюк підтвердив, що став однією з топцілей ворога після вдалих атак на критичний об’єкт. «Вони взагалі над цим постійно працюють. Починаючи з 8 жовтня 2022 року, після першого удару по Кримському мосту на 70-річчя Путіна, це їхній приоритет. Після Павутини вони взагалі цим живуть», – розповів Малюк.

Голова СБУ додав, що не може розповідати всіх деталей замахів з позиції безпеки. Він лише підтвердив, що у нього є багато запасних командних пунктів. Йому доводиться змінювати місця проживання.

«Зрозуміло, я постійно змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому зараз вони ракетно-шахедним способом працюють. Утім, я взагалі від цього не переймаюся, мене тільки це мотивує. Вони пробують вираховувати місця в регіонах, куди я періодично виїзджаю, для того, щоб вдарити там балістикою, де ми не прикриті Patriot», – додав він.

За словами Малюка, такі випадки вже бували, коли «прилітали» ракети «Іскандер» конкретно тоді, коли він приїжджав в певне місце. Але росіяни своєї мети не досягли. «Я ж перед вами, сиджу, живий, здоровий, посміхаюся, все нормально. Ми в цьому жити за чашечкою кави. Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства, для миру, для майбутнього. Наша війна – це боротьба добра й зла. Добро завжди перемагає», – підсумував Малюк.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповів про три вдалі удари по Кримському мосту. За його словами, в рамках операції «Павутина» було порушено логістику ворога. Тепер РФ не може використовувати об’єкт для військових цілей.