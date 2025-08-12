Головна Країна Події в Україні
СБУ ефективно зриває російський план «Диверсійний шум» – Малюк

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
СБУ ефективно зриває російський план «Диверсійний шум» – Малюк
Малюк: Наша війна – це війна добра і зла, і добро обов’язково переможе. Ми саме є тим добром, тому продовжуємо працювати і виконувати свою місію
Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що від початку повномасштабного вторгнення контррозвідка СБУ викрила 118 агентурних мереж РФ

Служба безпеки України на ранніх етапах успішно нейтралізує ворожі диверсії та викриває агентурні мережі Росії. Зокрема, СБУ протидіє масштабному плану Кремля під назвою «Диверсійний шум», який особисто затвердив Володимир Путін наприкінці 2023 року. Цей план передбачає організацію терористичних актів та диверсій по всій території України. Про це заявив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Спочатку ворог обмежувався підпалами автівок, згодом перейшов до використання саморобних вибухових пристроїв. Проте ми діємо ефективно і майже 80% таких злочинних проявів розкриваємо наперед, запобігаючи їм», – розповів Малюк. Він підкреслив важливу роль подвійної агентури – патріотично налаштованих громадян, які надають інформацію про ворога. У кожному регіоні СБУ створила агентурний «ковпак», що дозволяє контролювати ситуацію і вчасно затримувати ворожих посібників.

Від початку повномасштабного вторгнення контррозвідка СБУ викрила 118 агентурних мереж РФ. «Це мережі різного рівня – від тих, що збирали інформацію про ЗСУ та готували удари, до організацій, які готували замахи на Президента. Кожна така мережа – це організована злочинна діяльність проти національної безпеки», –зазначив Малюк. За його словами, слідчі СБУ вже оголосили понад 3,5 тис. підозр у держзраді та мають більше тисячі вироків із середнім терміном ув’язнення 12-13 років, а також довічними покараннями.

Голова СБУ додав, що боротьба з агентурою перебуває під особистим контролем Президента Володимира Зеленського. Особлива увага приділяється самоочищенню від російського впливу. Він навів приклади затримання «топових щурів» – Козюри та Кулініча, яких задокументували і затримали завдяки ефективній роботі контррозвідки.

Малюк також розповів про плідну співпрацю із західними партнерами. Завдяки цій взаємодії СБУ знешкодила організацію «Voice of Europe», яку створили Віктор Медведчук і Артем Марчевський, а також у рамках міжнародного співробітництва було затримано і повернуто в Україну пропагандиста Кирила Молчанова. Особливо генерал-лейтенант подякував контррозвідувальним підрозділам Чехії та Польщі за спільну роботу.

За словами Малюка, у минулому році Росія витратила $4,6 млрд на інформаційну війну проти України, підтримуючи 19 інституцій, які впливають на українців. У цих умовах Україна має перетворитися на «сталевого дикобраза». «Наша війна – це війна добра і зла, і добро обов’язково переможе. Ми саме є тим добром, тому продовжуємо працювати і виконувати свою місію», – підсумував Голова СБУ.

Раніше ми писали, що Служба безпеки є одним із флагманів Сил оборони щодо deep strike – далекобійних ударів безпілотними системами. За весь час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ уразили понад 200 об'єктів у глибокому тилу РФ. Про це голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк заявив в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Ми передусім думаємо, як правильно спрацювати в інтересах фронту і підтримати солдата, який перебуває на передовій позиції. Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу: це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти. Ми б'ємо також нафтовидобувну і переробну галузь, яка живить їхнє міністерство оборони брудними рублями. Дуже успішним у цьому напрямку є Центр спеціальних операцій «А» СБУ», – підкреслив Василь Малюк.

Теги: росія СБУ війна путін Василь Малюк

