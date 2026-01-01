Головна Країна Політика
За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)

glavcom.ua
За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)
У 2025 році нардепи отримали підозри та вироки
фото: пресслужба Верховної Ради

У 2025-му народний депутат також отримав вирок

Цьогоріч семеро нардепів отримали підозри. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Відомо, що у 2025 році від НАБУ отримали підозру у недостовірному декларуванні депутатки від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна та Юлія Діденко. Ще один нардеп від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов отримав підозру у можливому хабарі.

У корупції щодо закупівель «Укрзалізниці» цього року було викрито позафракційного Віктора Бондара. Також було висунуто підозру Костянтину Бондарєву з партії «Батьківщина», за його сприянням незаконно переправляли чоловіків за кордон. Крім цього, наприкінці року НАБУ і САП провели спецоперацію та викрили масштабну злочинну схему у стінах парламенту. До цієї схеми були причетні чинні депутати парламенту.

За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів
За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів

Відповідальність не оминула депутата проросійської ОПЗЖ Федора Христенка. Його затримала СБУ та оголосила підозру у держзраді. Також пакет звинувачень отримав Євгеній Шевченко, який ще з 2024 року перебуває у СІЗО через підозру у держзраді. Від НАБУ він отримав підозру у відмиванні коштів та нову статтю за держзраду в умовах воєнного стану.

Нові підозри були висунуті й екснардепам Віктору Медведчуку та Вадиму Новинському. До того ж у Києві знову почали розгляд справи щодо нардепа Владіслава Поляка. Його звинувачують у кнопкодавстві.

Не обійшлося цього року й без вироків. Зокрема, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав нардепа Анатолія Гунька від «Слуги народу» винним у вимаганні та отриманні хабаря. Йому присудили 7 років позбавлення волі. Також ВАКС визнав винним Андрія Одарченка. Йому загрожує вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» писав про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди. 

Теги: Верховна Рада депутат НАБУ САП вирок підозра

Парламентарі біля трибуни Ради скандували «Уряд геть»
Депутати заблокували трибуну Ради
2 грудня, 2025, 12:51
Сьогодні, 3 грудня, парламентарі можуть проголосувати за бюджет
Парламентський комітет рекомендував Раді ухвалити держбюджет-2026 у другому читанні
3 грудня, 2025, 12:40
Посилення відповідальності за булінг в освітніх закладах. Комітет Ради підтримав законопроєкт
Посилення відповідальності за булінг в освітніх закладах. Комітет Ради підтримав законопроєкт
11 грудня, 2025, 18:55
Жінку засудили до восьми років позбавлення волі
Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ
30 листопада, 2025, 20:15
За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років
Киянка спалила двері квартири доньки. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення
8 грудня, 2025, 09:22
За словами Корнієнка, для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери
Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни
11 грудня, 2025, 13:48
У ЦВК пояснили, що без оновленого законодавства вибори провести не вдасться
ЦВК озвучила умову для проведення виборів в Україні
22 грудня, 2025, 11:50
Світлана та Олексій Чернишови ділять майно
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
27 грудня, 2025, 08:30
13 листопада 2023 року Олександру Дубінському було оголошено підозру у держзраді
Опальний нардеп Дубінський з-за грат запустив процедуру звільнення ключових силовиків
28 грудня, 2025, 08:30

За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)
За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)
Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України
Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України
Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році
Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році
Названо рішення, які Верховна Рада у 2025 році ухвалила найбільшою кількістю голосів
Названо рішення, які Верховна Рада у 2025 році ухвалила найбільшою кількістю голосів
Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії
Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії
Верховна Рада – 2025. Названо головних законотворців року
Верховна Рада – 2025. Названо головних законотворців року

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
