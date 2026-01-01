За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)
У 2025-му народний депутат також отримав вирок
Цьогоріч семеро нардепів отримали підозри. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».
Відомо, що у 2025 році від НАБУ отримали підозру у недостовірному декларуванні депутатки від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна та Юлія Діденко. Ще один нардеп від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов отримав підозру у можливому хабарі.
У корупції щодо закупівель «Укрзалізниці» цього року було викрито позафракційного Віктора Бондара. Також було висунуто підозру Костянтину Бондарєву з партії «Батьківщина», за його сприянням незаконно переправляли чоловіків за кордон. Крім цього, наприкінці року НАБУ і САП провели спецоперацію та викрили масштабну злочинну схему у стінах парламенту. До цієї схеми були причетні чинні депутати парламенту.
Відповідальність не оминула депутата проросійської ОПЗЖ Федора Христенка. Його затримала СБУ та оголосила підозру у держзраді. Також пакет звинувачень отримав Євгеній Шевченко, який ще з 2024 року перебуває у СІЗО через підозру у держзраді. Від НАБУ він отримав підозру у відмиванні коштів та нову статтю за держзраду в умовах воєнного стану.
Нові підозри були висунуті й екснардепам Віктору Медведчуку та Вадиму Новинському. До того ж у Києві знову почали розгляд справи щодо нардепа Владіслава Поляка. Його звинувачують у кнопкодавстві.
Не обійшлося цього року й без вироків. Зокрема, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав нардепа Анатолія Гунька від «Слуги народу» винним у вимаганні та отриманні хабаря. Йому присудили 7 років позбавлення волі. Також ВАКС визнав винним Андрія Одарченка. Йому загрожує вісім років ув’язнення з конфіскацією майна.
