Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році

Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році
Зеленський: Ми дуже стараємось у новому році відновити обміни
Президент: В минулому році обміни були активними, треба тепер відновити

Секретар РНБО Рустем Умєров проводить переговори в Туреччині. Ключова тема – відновлення обмінів полоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського наприкінці 1408-го дня війни.

«Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. В минулому році обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити», – йдеться у заяві.

Президент наголосив, що Умєров кожного дня на зв’язку з американською командою та партнерами у Європі. «Ми готуємо формати, ми готуємо важливі зустрічі. Третє січня – зустріч радників із питань національної безпеки в Україні. Це перша така зустріч в Україні щодо миру. Європейські представники, плюс ми очікуємо американську команду онлайн. І 15 країн підтвердили, плюс представники європейських структур і НАТО», – зазначив Зеленський.

Зокрема, за словами глави України, 5 січня буде зустріч військових, зустрінуться начальники генеральних штабів. А 6 січня – зустріч на рівні лідерів: європейських країн лідери, «коаліції охочих».

«Головне – це гарантії безпеки для України. Політично майже все готове, і важливо опрацювати кожну деталь, як гарантії працюватимуть у небі, на землі й на морі, якщо нам вдасться закінчити війну. А саме це – ключова мета для всіх нормальних людей», – підсумував президент.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському про домовленість із радниками з національної безпеки країн «коаліції охочих» про зустріч. Вона відбудеться 3 січня в Україні.

