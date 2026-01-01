Головна Країна Політика
Названо рішення, які Верховна Рада у 2025 році ухвалила найбільшою кількістю голосів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Верховна Рада проголосувала та ухвалила 48 рішень конституційною більшістю у 2025 році
фото: Чесно

Депутати взяли участь у понад 1800 голосуваннях

За 2025 рік Верховна Рада проголосувала та ухвалила 48 рішень конституційною більшістю, це понад 300 голосів нардепів. Про рішення, які ухвалила Рада, йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Цього року серед депутатів найбільше голосів отримало рішення щодо продовження воєнного стану та мобілізації. Цей стан продовжують зазвичай на 90 днів, тому Рада це робила чотири рази за рік і кожен раз за нього голосувала більшість. У квітні це рішення отримало рекордну кількість голосів – 357 «за».

Також рішенням, яке було ухвалено конституційною більшістю – це ратифікація Угоди між США та Україною щодо корисних копалин. Рішення отримало – 338 голосів «за».

За зміни у бюджеті щодо збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн проголосувало 332 з 344 присутніх у залі депутатів. Рішення ухвалили у липні 2025 року.

Успішним вважається прийняте рішення звільнити Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Це сталося після того, як викрилася його участь в корупції в енергетичній сфері, він фігурував у опублікованих плівка НАБУ. Наприкінці осені 323 депутати проголосували за ухвалення цього рішення.

Також звільнення цього року торкнулося ексміністерки енергетики України
Світлани Гринчук. За це ріщення успішно проголосували 315 депутатів, яке входить до 20-ти найбільш успішних голосувань цього року.

Раніше «Главком» писав про те, що за рік Верховна Рада провела 85 засідань та 1800 тис. голосувань. Половина цих засідань завершилася успішно, розглянуті на них питання зібрали понад 226 голосів. 

Також повідомлялося, що народні депутати системно не ходять на роботу та пропускають засідання. За рік 13 народних депутатів взагалі жодного разу не показатися на робочому місці. Серед них, ті нардепи, що перебувають у СІЗО та просто не приходять на роботу з нібито поважних причин.

