Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Швейцарії стався вибух на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана
Президент України відреагував на пожежу з десятками жертв на швейцарському курорті

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею у барі на гірськолижному курорті Швейцарії з десятками загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Зеленський зазначив, що на цей час відомо про близько 40 загиблих і 100 постраждалих внаслідок пожежі на гірськолижному курорті Кран-Монтана. 

«Співчуваємо народу й Президенту Швейцарії Гі Пармеліну та всім, хто втратив своїх рідних і близьких, та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим», – написав він. 

Нагадаємо, у новорічну ніч в Швейцарії сталася трагедія на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана. У барі Le Constellation стався вибух, внаслідок чого почалася масштабна пожежа.

Відомо, що внаслідок вибуху постраждало близько 100 людей, вони отримали травми різного ступеня. За офіційними даними відомо про 40 загиблих, водночас поліція повідомляє про більшу кількість жертв, тому точні цифри ще встановлюють.

До слова, в Амстердамі вежа церкви Вондела (Vondelkerk), охоплена полум'ям, повністю обвалилася вранці 1 січня. Новорічне святкування перетворилося на хаос після того, як масштабна пожежа охопила історичну будівлю. Частина верхівки церкви, якій понад 150 років, відвалилася.

пожежа вибух трагедія Володимир Зеленський

