Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 2 січня – буде важливий день для внутрішньої політики України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1408-го дня війни.

«Дякую кожному, хто сьогодні від ночі, від ранку працює на відновлення після російських ударів. Навіть у новорічну ніч росіяни не стримались. Ось такі вони. Але ми захищаємося та відновлюємо. Такі українці. А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України», – заявив президент.

Водночас нардеп Ярослав Железняк стверджує, що це йдеться про кадрові призначення.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що визначився з тим, хто стане керівником Офісу президента. Він додав, що офіційно про це він повідомить пізніше.

Теги: Володимир Зеленський

