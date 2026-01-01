Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України

Зеленський: Завтра буде важливий день

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 2 січня – буде важливий день для внутрішньої політики України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1408-го дня війни.

«Дякую кожному, хто сьогодні від ночі, від ранку працює на відновлення після російських ударів. Навіть у новорічну ніч росіяни не стримались. Ось такі вони. Але ми захищаємося та відновлюємо. Такі українці. А завтра буде важливий день внутрішньої політики для України», – заявив президент.

Зеленський: Сьогодні Рустем Умєров на зустрічах у Туреччині: міністр закордонних справ Туреччини, далі – розвідка. І ми дуже стараємось у новому році відновити обміни, саме це – ключова тема в розмові з Туреччиною. Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з… pic.twitter.com/UPLV2bew7G — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2026

Водночас нардеп Ярослав Железняк стверджує, що це йдеться про кадрові призначення.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що визначився з тим, хто стане керівником Офісу президента. Він додав, що офіційно про це він повідомить пізніше.