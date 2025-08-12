Малюк: СБУ викрила зрадника в Повітряних силах

Малюк: Я чесно скажу, що виявлення і затримання зрадників у лавах Сил оборони завжди підтримується нашим головнокомандувачем Сирським

Голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що робота з викриття таких зрадників триває постійно

Служба безпеки України цього тижня затримала майора Військово-повітряних сил ЗСУ, який передавав ворогу інформацію про винищувачі F-16 і Mirage 2000 та готував ракетно-дронові удари по території України. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Я чесно скажу, що виявлення і затримання зрадників у лавах Сил оборони завжди підтримується нашим головнокомандувачем Сирським. Уже проведено багато операцій, і якщо говорити цифрами, то таких випадків було 58», – розповів Малюк.

Він додав, що саме цього тижня був затриманий майор ВПС, інструктор, який передавав дані про F-16 та Mirage 2000 і готував удари з використанням ракет і дронів «шахед». Всі факти задокументовані, а затриманий наразі перебуває під вартою.

Голова СБУ також повідомив, що таких зрадників було чимало, і ворог високо їх цінує. За його словами, під час одного з обмінів, коли довго не вдавалося повернути бійців «Азову», Україна передала Росії підполковника Сил спецоперацій, затриманого за держзраду і співпрацю з ГРУ. Після цього Росія передала велику групу «азовців» назад Україні.

Малюк підкреслив, що робота з викриття таких зрадників триває постійно. Разом із міністром внутрішніх справ Денисом Клименком СБУ ефективно співпрацює у затриманні зрадників і в Нацгвардії. Керівництво силових структур швидко реагує на такі випадки, сприяє слідству, надає докази і відсторонює винних від посад.

Раніше ми писали, що спецоперація «Павутина» стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Про це голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк заявив в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Павутина» – це унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на «Павутину» в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз», – зазначив Василь Малюк.