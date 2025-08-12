Головна Країна Події в Україні
Малюк: СБУ викрила зрадника в Повітряних силах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Малюк: СБУ викрила зрадника в Повітряних силах
Малюк: Я чесно скажу, що виявлення і затримання зрадників у лавах Сил оборони завжди підтримується нашим головнокомандувачем Сирським
фото: пресслужба СБУ

Голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що робота з викриття таких зрадників триває постійно

Служба безпеки України цього тижня затримала майора Військово-повітряних сил ЗСУ, який передавав ворогу інформацію про винищувачі F-16 і Mirage 2000 та готував ракетно-дронові удари по території України. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Я чесно скажу, що виявлення і затримання зрадників у лавах Сил оборони завжди підтримується нашим головнокомандувачем Сирським. Уже проведено багато операцій, і якщо говорити цифрами, то таких випадків було 58», – розповів Малюк.

Він додав, що саме цього тижня був затриманий майор ВПС, інструктор, який передавав дані про F-16 та Mirage 2000 і готував удари з використанням ракет і дронів «шахед». Всі факти задокументовані, а затриманий наразі перебуває під вартою.

Голова СБУ також повідомив, що таких зрадників було чимало, і ворог високо їх цінує. За його словами, під час одного з обмінів, коли довго не вдавалося повернути бійців «Азову», Україна передала Росії підполковника Сил спецоперацій, затриманого за держзраду і співпрацю з ГРУ. Після цього Росія передала велику групу «азовців» назад Україні.

Малюк підкреслив, що робота з викриття таких зрадників триває постійно. Разом із міністром внутрішніх справ Денисом Клименком СБУ ефективно співпрацює у затриманні зрадників і в Нацгвардії. Керівництво силових структур швидко реагує на такі випадки, сприяє слідству, надає докази і відсторонює винних від посад.

Раніше ми писали, що спецоперація «Павутина» стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Про це голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк заявив в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Павутина» – це унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на «Павутину» в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз», – зазначив Василь Малюк. 

Теги: СБУ Василь Малюк Повітряні сили ЗСУ

Читайте також

СБУ 4 серпня вночі атакувала аеродром Саки в Криму, уражено п'ять літаків, один повністю зруйнований
Вибухові візитки. Про ураження російських літаків СБУ
5 серпня, 15:27
Соратник Юлії Тимошенко Сергій Власенко запевняє: для ТСК, яку він очолює, нема недоторканих правоохоронних органів. Проте до деяких з них він ставиться прискіпливіше…
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
11 серпня, 11:00
Один з ударів припав на корпус, де розташовано коштовне імпортне обладнання
Дрони СБУ атакували одного з найбільших російських виробників радіоелектроніки – джерело
26 липня, 12:25
Контррозвідка Служби безпеки запобігла терактам на півдні України
Агенти ФСБ готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві
24 липня, 11:29
Курував роботу агента колишній український правоохоронець, який нині є працівником ФСБ
Зливав росіянам позиції свого підрозділу. На Харківщині СБУ викрила «крота»
30 липня, 10:24
Агент передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах Військово-повітряних сил
Готував удари по аеродромах базування F-16. Викрито «крота» у Повітряних силах
30 липня, 15:14
Володимир Зеленський передав рідним полеглих Героїв України ордени «Золота Зірка»
Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ та відзначив їх державними нагородами
3 серпня, 20:32
Ворог застосував дрони Shahed та ракети Іскандер-К
РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО
9 серпня, 10:36
Малюк зауважив, що спецоперація «Павутина» мала відбутися раніше, аніж 1 червня
Голова СБУ розповів курйозні випадки, які трапилися під час спецоперації «Павутина»
Вчора, 21:46

Події в Україні

