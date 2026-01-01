Верховна Рада – 2025. Названо головних законотворців року
Серед депутатів у топ-10 ініціаторів законів цьогоріч усі «Слуги народу»
Верховна Рада за цей рік проголосувала за майже 2 тис. нових законів, 22% з яких стали чинними. Стало відомо, хто з Верховної Ради запропонував найбільше законів. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».
Рейтинг головних законодавчих ініціаторів цьогоріч очолив нардеп від «Слуг народу» Георгій Мазурашу. Серед його незвичайних пропозицій – розміщення на банкнотах напису «Ми віримо в Бога». За всі роки на посаді він подав понад 1 тис. ініціатив, 155 з них цього року. Однак їх рідко підтримують його колеги, а прохідність його ініціатив складає 20%.
До списку десяти законотворців 2025 року увійшли всі нардепи від партії «Слуги народу», чинні та колишні. Також серед найбільших ініціаторів відзначають голів парламентських комітетів.
Щодо найактивніших депутатів виділяють голову Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова, голову податкового комітету Данило Гетманцев та очільника екокомітету Олега Бондаренко. А також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Проте до цього списку увійшли Мар’яна Безугла та Андрій Клочко від «Слуги Народу», якого підозрюють у незаконному збагаченні.
Всього за 2025 рік Верховною Радою було зареєстровано 1866 законодавчих ініціатив. Більшість з них – 1581 подали народні депутати. Також деякі з них, а саме 245 запропонував Кабмін. Ці пропозиції керувалися Денисом Шмигалем та Юлією Свириденко. 40 законопроєктів запропонував президент України Володимир Зеленський.
Зазначені закон, зокрема більшість з них пройшла через правоохоронний та правовий комітети, а також через податковий та оборонний комітет Ради. Найбільше схвалення отримували закони в профільних комітетах, як, наприклад в оборонному, а також підтримку від депутатів. Зазначається, що під час війни це гарний показник.
Раніше «Главком» писав про те, що протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів, цей показник є дуже низьким. Цьогоріч з Верховної Ради пішли вісім депутатів, троє з них написали заяви про дострокове складання мандата.
Коментарі — 0