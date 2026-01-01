Верховна Рада – 2025. Названо головних законотворців року

Верховна Рада за 2025 рік проголосувала за майже 2 тис. нових законів

Серед депутатів у топ-10 ініціаторів законів цьогоріч усі «Слуги народу»

Верховна Рада за цей рік проголосувала за майже 2 тис. нових законів, 22% з яких стали чинними. Стало відомо, хто з Верховної Ради запропонував найбільше законів. Про це йдеться у підсумковому аналітичному огляді руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

Рейтинг головних законодавчих ініціаторів цьогоріч очолив нардеп від «Слуг народу» Георгій Мазурашу. Серед його незвичайних пропозицій – розміщення на банкнотах напису «Ми віримо в Бога». За всі роки на посаді він подав понад 1 тис. ініціатив, 155 з них цього року. Однак їх рідко підтримують його колеги, а прохідність його ініціатив складає 20%.

До списку десяти законотворців 2025 року увійшли всі нардепи від партії «Слуги народу», чинні та колишні. Також серед найбільших ініціаторів відзначають голів парламентських комітетів.

Названо головних законотворців року

Щодо найактивніших депутатів виділяють голову Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова, голову податкового комітету Данило Гетманцев та очільника екокомітету Олега Бондаренко. А також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Проте до цього списку увійшли Мар’яна Безугла та Андрій Клочко від «Слуги Народу», якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Всього за 2025 рік Верховною Радою було зареєстровано 1866 законодавчих ініціатив. Більшість з них – 1581 подали народні депутати. Також деякі з них, а саме 245 запропонував Кабмін. Ці пропозиції керувалися Денисом Шмигалем та Юлією Свириденко. 40 законопроєктів запропонував президент України Володимир Зеленський.

Більшість інціатив пройшли через правоохоронний та правовий комітети, а також через податковий та оборонний комітет

Зазначені закон, зокрема більшість з них пройшла через правоохоронний та правовий комітети, а також через податковий та оборонний комітет Ради. Найбільше схвалення отримували закони в профільних комітетах, як, наприклад в оборонному, а також підтримку від депутатів. Зазначається, що під час війни це гарний показник.

Раніше «Главком» писав про те, що протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів, цей показник є дуже низьким. Цьогоріч з Верховної Ради пішли вісім депутатів, троє з них написали заяви про дострокове складання мандата.