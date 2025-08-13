Візитівка СБУ: Малюк розповів про важливість ударів по Кримському мосту

Голова СБУ підтвердив, що росіяни не можуть використовувати міст для переміщення військової техніки

Удари по Кримському мосту, який зараз є аварійною конструкцією, стали візитівкою Служби безпеки України та порушили логістику окупантів. Про це розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

Уточнюється, що успішні влучення по конструкції окупантів в рамках операції «Павутина» значно порушили військову логістику ворога. РФ тепер не може використовувати міст для військових цілей.

«Насправді у нас сотні реалізацій і кожна з них варта поваги та уваги. Але якщо потрібна якась яскрава візитівка, то це Кримський міст. Перший раз ми заходили з суші, вдруге – по водному дзеркалу. І у 2025 році ми зайшли під водою. Було завдано серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим «бикам». І, по суті, міст сьогодні функціонує в обмеженому режимі – по ньому рухаються вантажівки вагою не більше 5 тонн», – пояснив Малюк.

За його словами, через успішні операції СБУ, росіяни не переміщують по мосту військову техніку. Він також заявив, що під час останньої атаки було завдано по конструкції два удари, кожен з яких мав потужність у 1,1 тонни в тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, втретє СБУ вдарила по Кримському мосту у червні 2025 року. Підводні підпірки опор було сильно пошкоджено на рівні дна. Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Пізніше Малюк розповідав, що операція тривала декілька місяців. Українці замінували опори і без жодних жертв серед цивільного населення активували вибуховий пристрій.

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, операція СБУ не лише ускладнила судноплавство, але й завдала серйозного удару по логістичних можливостях російської армії, яка використовувала міст для перекидання важкої техніки та забезпечення окупаційних військ.