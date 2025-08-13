Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візитівка СБУ: Малюк розповів про важливість ударів по Кримському мосту

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Візитівка СБУ: Малюк розповів про важливість ударів по Кримському мосту
Малюк прокоментував удари по Кримському мосту
фото: glavcom.ua

Голова СБУ підтвердив, що росіяни не можуть використовувати міст для переміщення військової техніки

Удари по Кримському мосту, який зараз є аварійною конструкцією, стали візитівкою Служби безпеки України та порушили логістику окупантів. Про це розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

Уточнюється, що успішні влучення по конструкції окупантів в рамках операції «Павутина» значно порушили військову логістику ворога. РФ тепер не може використовувати міст для військових цілей.

«Насправді у нас сотні реалізацій і кожна з них варта поваги та уваги. Але якщо потрібна якась яскрава візитівка, то це Кримський міст. Перший раз ми заходили з суші, вдруге – по водному дзеркалу. І у 2025 році ми зайшли під водою. Було завдано серйозні ушкодження відповідним опорам, так званим «бикам». І, по суті, міст сьогодні функціонує в обмеженому режимі – по ньому рухаються вантажівки вагою не більше 5 тонн», – пояснив Малюк.

За його словами, через успішні операції СБУ, росіяни не переміщують по мосту військову техніку. Він також заявив, що під час останньої атаки було завдано по конструкції два удари, кожен з яких мав потужність у 1,1 тонни в тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, втретє СБУ вдарила по Кримському мосту у червні 2025 року. Підводні підпірки опор було сильно пошкоджено на рівні дна. Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Пізніше Малюк розповідав, що операція тривала декілька місяців. Українці замінували опори і без жодних жертв серед цивільного населення активували вибуховий пристрій.

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, операція СБУ не лише ускладнила судноплавство, але й завдала серйозного удару по логістичних можливостях російської армії, яка використовувала міст для перекидання важкої техніки та забезпечення окупаційних військ.

Читайте також:

Теги: СБУ Василь Малюк Кримський міст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малюк: Я чесно скажу, що виявлення і затримання зрадників у лавах Сил оборони завжди підтримується нашим головнокомандувачем Сирським
Малюк: СБУ викрила зрадника в Повітряних силах
Вчора, 23:38
СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст
Безпілотники СБУ атакували російський оборонний завод
11 серпня, 13:17
Малюк зауважив, що спецоперація «Павутина» мала відбутися раніше, аніж 1 червня
Голова СБУ розповів курйозні випадки, які трапилися під час спецоперації «Павутина»
Вчора, 21:46

Події в Україні

Суддя Марина Барсук: Українські судді оцінили свою незалежність
Суддя Марина Барсук: Українські судді оцінили свою незалежність
Візитівка СБУ: Малюк розповів про важливість ударів по Кримському мосту
Візитівка СБУ: Малюк розповів про важливість ударів по Кримському мосту
Не тільки дрони. Повітряні сили відзвітували, чим РФ вдарила по Україні вночі
Не тільки дрони. Повітряні сили відзвітували, чим РФ вдарила по Україні вночі
Інспектори МАГАТЕ оцінили, як вплинула пожежа біля ЗАЕС на рівень радіації
Інспектори МАГАТЕ оцінили, як вплинула пожежа біля ЗАЕС на рівень радіації
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
12K
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
8682
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
8632
«Такої системи декларування нема ніде». Голова ТСК з розслідування корупції розкритикував роботу НАЗК
5092
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua