МЗС Угорщини заявляє про зміну фокусу НАТО щодо України

Сіярто: Здоровий глузд нарешті переміг: НАТО – це більше не про захист України

Саміт НАТО 2025: Угорщина заявляє, що фокус змістився з України на оборону союзників

Вперше з 2022 року фокус саміту НАТО буде зосереджений не на збільшенні підтримки України, а на посиленні оборони союзників. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто за підсумками засідання Ради Україна-НАТО 24 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Петера Сіярто.

Петер Сіярто заявив, що українці «змогли досягти лише одного»: президент України Володимир Зеленський не зможе взяти участь в офіційних заходах саміту 25 червня.

«Здоровий глузд нарешті переміг: НАТО – це більше не про захист України. НАТО – це про захист союзників», – написав Сіярто.

Глава угорського МЗС зазначив, що «багато чого говорить» про те, що українці змогли досягти лише цього рівня присутності на засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ. За його словами, «цілком штучний підхід вже не орієнтир, де захист НАТО означає захист України».

Як відомо, у нідерладському місті Гаага проходить саміт НАТО. Світові лідери опублікували перші заяви, що пов'язані з Україною. «Главком» публікує головні заяви лідерів.

Президент Франції Еммануель Макрон вже зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Він запевнив, що Франція залишається непохитною у підтримці України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має завершитися.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом на полях саміту НАТО та заявив, що війна Путіна в Україні чітко показала, наскільки критичною є безпека Балтії для сили НАТО.

Тим часом лунали й інші заяви від політиків. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента України Зеленського та заявив, що Європейський Союз був заснований для забезпечення миру та добробуту своїх держав-членів.

Нагадаємо, Трамп та Ердоган зустрілись на полях саміту НАТО. Ердоган наголосив «на важливості тісного діалогу для якнайшвидшого мирного врегулювання війни між Росією та Україною».