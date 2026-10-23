Нова партія «73,22%». Стало відомо, хто з політиків присвоїв результат Зеленського на виборах

Ексдепутат від БПП Аркадій Корнацький реєструє торговий знак

10 вересня цього року Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» отримала від громадянина Аркадія Корнацького заявку на реєстрацію торговельної марки. Чоловік виявив бажання закріпити за собою право на назву: «Політична партія 73,22%». Про це йдеться у статті «Главкома» «Екснардеп від БПП «поцупив» у Зеленського 73,22%».

Використання торговельної марки заявник планує за п’ятьма напрямками. Зокрема, серед них – адміністрування та правове забезпечення політичних організацій і громадських об’єднань, а також публікування текстів, політичних програм, аналітичних доповідей та брошур. Такі види діяльності передбачають можливість використання назви в політичній сфері.

Наразі торговельна марка «Політична партія 73,22%» перебуває на стадії реєстрації. Корнацький уже сплатив 18 тис. грн необхідних платежів.

Копія заяви Корнацького на держреєстрацію торгової марки

У коментарі «Главкому» колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» пояснив, що під час воєнного стану створювати політичну партію під такою назвою не планує. За його словами, реєстрація торговельної марки потрібна для того, щоб інші особи не могли використовувати її для паралельної діяльності.

«Це буде неформальне об’єднання виборців під умовною назвою – політична партія «73,22%», – пояснює колишній обранець. – Є певні ідеї консолідувати цих 73,22% виборців, які проголосували за Зеленського у другому турі 2019 року для того, щоб звернутися до президента з конкретними вимогами щодо внутрішніх проблем України».

Однією з таких вимог Корнацький назвав запровадження військових адміністрацій в об’єднаних територіальних громадах. На його думку, очолювати їх мають учасники бойових дій, зокрема демобілізовані військовослужбовці.

При цьому колишній парламентар назвав територіальні громади, створені у 2014–2019 роках, нелегітимними органами влади. Він вважає, що їхні виконавчі органи необхідно замінити військовими адміністраціями. За підрахунками самого Корнацького, йдеться про створення ще приблизно 12,5 тис. таких адміністрацій.

Окремо екснардеп висловився про свої відносини з п’ятим президентом України Петром Порошенком. Корнацький наголосив, що ніколи не був членом його партії, хоча на позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався від «Блоку Петра Порошенка» в окрузі №132 на Миколаївщині та здобув перемогу.

За словами політика, пропозицію балотуватися від цієї політичної сили він отримав особисто від Порошенка. Водночас Корнацький заявив, що невдовзі після обрання до Верховної Ради розчарувався в обіцянках тодішнього президента.

«Через пару тижнів після того, як була обрана Верховна Рада VIII скликання, стало зрозуміло: все, що казав Порошенко, – це брехня. Тому, коли я продовжував працювати у Раді, не виходячи з фракції, завжди усім пояснював: мене обирали виборці все-таки під брендом «Жити по-новому», і я буду й далі нести цей хрест», – зауважив Корнацький.

Журналісти «Главкому» також поцікавилися, чи погоджував колишній депутат свої наміри зареєструвати торговельну марку з Офісом президента або людьми, наближеними до чинної влади. Корнацький категорично заперечив будь-яке узгодження.

«73,22% – це не його (Володимира Зеленського – «Главком») результат. Це результат виборців. А я був одним із тих виборців, який за нього голосував. І ніхто не має права на цю цифру до того часу поки її не запатентовано як торговельний знак».

За словами Корнацького, він не підтримує дружніх відносин із представниками Банкової та нібито перебуває в «чорних списках». На підтвердження своєї позиції колишній депутат послався на вирок Вищого антикорупційного суду, яким йому призначили три роки та шість місяців позбавлення волі. Наразі він оскаржує це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 21 квітня 2019 року в другому турі президентських виборів Володимир Зеленський здобув 73,22% голосів виборців. За нього проголосували 13,54 млн громадян. Його суперник, тодішній президент Петро Порошенко, отримав 24,45% голосів, або 4,52 млн.