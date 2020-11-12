Троє міністрів виступили проти карантину вихідного дня – ЗМІ

Позиція міністрів не вплинула на ухвалення рішення урядом

Троє міністрів не підтримали рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня, яке було ухвалене на засіданні 11 листопада.

Про це повідомляє LB.ua з посилання на джерела, близькі до уряду.

Зазначається, що проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Втім, позиція міністрів не вплинула на ухвалення рішення урядом.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти запровадження карантину вихідного дня. Він зазначив, що в результаті такого кроку сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи.

Зазначимо, міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Натомість «Епіцентр» анонсував «72-годинну» п’ятницю і не збирається закриватися на вихідні.

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.