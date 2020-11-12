Мерія Львова оскаржить у суді рішення Кабміну про карантин вихідного дня

Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня

«Локдаун на вихідні – абсурд», вважає мер Львова

Міська влада Львова готує позов до суду на рішення уряду щодо запровадження карантину вихідного дня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

«Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає. Вже казав і ще раз повторю: локдаун на вихідні – абсурд», – зазначив Садовий.

Він додав, що за суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу.

«І це не історія про розваги - це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?» – зазначив Садовий.

Напередодні міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Садовий вважає це рішення «дурним».

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Також хворий на Covid-19 мер Миколаєва виступив проти карантину вихідного дня.

Натомість «Епіцентр» анонсував «72-годинну» п’ятницю і не збирається закриватися на вихідні.

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Нагадаємо, в Україні за добу 10 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.