Посол України в Канаді розповів про «неадекватну» кількість відмов у візах



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Минулого року 26-27% українців отримали відмову у канадській візі

Канада не пускає в країну кожного четвертого українця

У 2019 році Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з України.

Про це повідомив в ефірі «Радіо Свобода» посол України в Канаді Андрій Шевченко.

За його словами, порівняно з попередніми роками ситуація з відмовами у візах «радикально не змінилася».

«Проблема залишалася. Минулого року 26-27% відмов українцям у візах. І як вважав, так і вважаю, що це неадекватна цифра, яка абсолютно не відповідає реальному стану стосунків між нашими країнами, вона не відповідає тим імміграційним ризикам, які хтось може малювати щодо України», – сказав Шевченко.

До слова, українці з квітня зможуть подорожувати без візи ще до однієї країни у Латинській Америці.

Раніше Україна підписала безвіз з Маршалловими Островами.

Також українцям збільшили термін безвізового перебування в Аргентині.