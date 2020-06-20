ЗМІ: Трамп хоче призупинити видачу деяких типів робочих віз



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Дональд Трамп хоче призупинити видачу деяких типів робочих віз

За даними NYT, роботодавцям буде складніше приймати на роботу іноземців

Білий дім має намір призупинити видачу декількох типів тимчасових робочих віз, повідомляють джерела The New York Times (NYT) і CNBC.

Чорновий варіант вже підготовлений адміністрацією президента Дональда Трампа.

За даними NYT, роботодавцям буде складніше приймати на роботу іноземців. Обмеження можуть торкнутися віз H-1B (для програмістів та інших кваліфікованих працівників), L1 (для керівників), H-2B (для сезонних робітників) і J-1 (програми обміну).

Адміністрація президента може пояснити заборони зростанням безробіття на тлі пандемії коронавірусу. Документ передбачає заборону на нові візи і не буде поширюватися на вже видані.

Білий дім не став спростовувати і підтверджувати інформацію.

«Сьогодні мені нічого оголосити з цього приводу. Ми в курсі повідомлень, але ніяких оголошень немає», - сказала прессекретар президента США Кейлі Макінені.

Трамп в квітні підписав указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів. Він пояснив це гарантією, що безробітні американці будуть першими в черзі на роботу.