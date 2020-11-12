У 2020-му на Полтавщині збудують і відремонтують вдвічі більше доріг, ніж торік, – голова ОДА Синєгубов

Олег Синєгубов заявив, що наступного року у планах не лише зберігати тенденцію, а й нарощувати темпи будівництва та ремонту особливо місцевих доріг

За рік в Полтавській області ситуація з якістю доріг в області докорінно змінюється

Як повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на пресконференції з нагоди перебування 1 року на посаді, наразі вже збудовано та покладено асфальтного покриття на 235 км доріг державного та місцевого значення в області. Для прикладу: торік було відремонтовано лише 117 км доріг, а в 2018 році – 122 км.

«Цьогоріч державні інвестиції в дорожню інфраструктуру Полтавщини склали 15 мільярдів гривень. Це рекордні цифри», – зазначив Олег Синєгубов.

Службою автомобільних доріг у Полтавській області вже збудовано та відремонтовано 132,7 км доріг. Одночасно Агентство місцевих доріг Полтавської області уже майже на 100% відремонтувало ті дороги, які були заплановані цього року – 92 км.

Зокрема в 2020 році завершено одні з наймасштабніших національних проєктів – ремонт траси М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах міста Полтава та будівництво першої черги об'їзної навколо Полтави. Також розпочато капітальний ремонтувати дороги Чорнухи-Лубни, яка поєднує щонайменше 11 населених пунктів. Цей автошлях повністю відремонтують наступного року. Окрім цього, активно будується «бетонка», перший український хайвей Н-31 Дніпро-Решетилівка, а також дорога державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на всій території Полтавщини.

Наступного року, додав Олег Синєгубов, у планах не лише зберігати тенденцію, а й нарощувати темпи будівництва та ремонту особливо місцевих доріг.