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    У «Голосі» планують переманювати виборців «ЄС» та «Слуги народу»

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    Володимир Куренной<i>: &laquo;</i>Мова, віра, армія&raquo; &ndash; це цінності консерваторів<i></i> - У «Голосі» планують переманювати виборців «ЄС» та «Слуги народу»
    Володимир Куренной: «Мова, віра, армія» – це цінності консерваторів
    фото: dumskaya.net

    Новий глава секретаріату партії Володимир Куренной пояснив, як партія буде боротись за електорат з найближчими конкурентами

    Якщо партія «Голос» буде послідовно підтримувати та відстоювати ліберальні цінності, то з часом може переманити на свій бік електорат «Європейської солідарності». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Володимир Куренной, новий голова секретаріату партії «Голос», політтехнолог, колишній нардеп.

    «Якщо «Голос» буде давати постійний і потужний інформаційний сигнал, що є правоцентристською поміркованою ліберальною партією, то дуже швидко частина ліберально налаштованого електорату «ЄС» сама буде дрейфувати в наш бік. І для цього не потрібно навіть якось атакувати та критикувати «Євросолідарність». «ЄС» сама обрала свою праву та консервативну нішу, бо «мова, віра, армія» – це цінності консерваторів. Коли у ліберально налаштованих громадян нема пропозиції на політичному ринку, вони вимушено обирають якісь гібриди. Тому електоральні резерви «Голосу» – це, умовно кажучи, ліберальна частина електорату «ЄС» та «Слуги народу». Ну і, звісно, той електорат, який голосував свого часу за «Голос»», – заявив екснардеп.

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    Теги: Європейська солідарність партія Слуга народу партія Голос Володимир Куренной
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