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Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони
фото ілюстративне

Ізраїльська система ідентифіковує розміри ракет чи дронів і визначає загрози

Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

«Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу... Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому... Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України», – зазначив міністр.

Зазначимо, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників. Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

Крім того, Елі Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру. Такоє Ізраїль підтримує народ України, його суверенітет і територіальну цілісність.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження та надасть понад $200 млн на розбудову медичної інфраструктури.

Теги: Ізраїль війна Україна ракета

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