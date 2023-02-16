Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони

Ізраїльська система ідентифіковує розміри ракет чи дронів і визначає загрози

Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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«Мій візит до Києва це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу... Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому... Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України», – зазначив міністр.

Зазначимо, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників. Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

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Крім того, Елі Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру. Такоє Ізраїль підтримує народ України, його суверенітет і територіальну цілісність.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження та надасть понад $200 млн на розбудову медичної інфраструктури.