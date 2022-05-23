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    Після вторгнення в Україну Путіна намагалися вбити – Буданов

    Інформація про замах на вбивство Путіна приховувалася - Після вторгнення в Україну Путіна намагалися вбити – Буданов
    Інформація про замах на вбивство Путіна приховувалася
    фото з відкритих джерел

    Буданов: «На Путіна були замахи»

    На російського диктатора Володимира Путіна був замах після початку війни проти України. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді».

    «На Путіна були замахи…На нього був навіть замах по лінії, як то кажуть, представників Кавказу не так давно. Це непублічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально мав місце… Це приблизно два місяці тому було.

    Ще раз кажу, він був невдалий. Розголосу жодного про цю подію немає, але це мало місце», – заявив Буданов.

    Раніше Кирило Буданов повідомив, що в Росії вже відбувається переворот з метою повалення Путіна, який серйозно хворий на рак.

    Раніше Буданов розповів, що острів Зміїний у Чорному морі є стратегічно важливим. Саме тому Збройні Сили України боротимуться за нього, поки буде потрібно.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна путін вбивство Україна окупація #stoprussia
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    Після вторгнення в Україну Путіна намагалися вбити – Буданов