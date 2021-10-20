Жителька Миколаєва показала моторошні умови ковід-лікарень (фото)

Через великий наплив хворих у приватних лікарнях місць немає

На тлі зростання кількості хворих на коронавірус в Україні також збільшується кількість жертв недуги. Тож небайдужі українці закликають населення активніше вакцинуватися, і , аби люди глибше усвідомлювали ризики і наслідки хвороби, діляться власним досвідом.

Так, місцева мешканка Миколаєва Алла Зотова розмістила у мережі Facebook світлини умов лікарень, зокрема лікарні №3, де лікуються ковід-хворі. Жінка також описала власну історію. У неї недугу перенесли близькі друзі та родичі, а дідусь помер від Covid-19.

Алла обурилася заявами людей про порушення прав людини, коли йдеться про вакцинацію.

«Постійно чую воплі «про права людини», які порушує примусова вакцинація. Без сумніву усе так. Але просто подумайте про це зараз, як будете розповідати «про права людини», коли потрапите у такі комфортні умови держлікарні – а в інші вас не візьмуть, навіть за наявності грошей та зв’язків, бо немає місць», – написала Алла та підкріпила свій пост промовистими фото лікарні.

Нагадаємо, в Україні за 19 жовтня зробили майже 226,6 тис. щеплень проти коронавірусу – це вперше кількість вакцинованих за добу перевалила за 200 тисяч.

В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Також, МОЗ показав моторошні фото Covid-хворих та вивезення тіл померлих.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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