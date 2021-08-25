На Сумщині двоє неповнолітніх до смерті забили 44-річного чоловіка

На Сумщині поліція оперативно затримала юнаків, які до смерті забили конотопчанина

Між молодиками та загиблим стався словесний конфлікт під час якого підлітки жорстоко побили чоловіка і покинули на вулиці помирати

У м. Конотоп Сумської області 16-річний та 17-річний хлопці до смерті побили 44-річного чоловіка. Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

Інцидент стався 23 серпня. О 5:00 посеред вулиці виявили труп 44-річного чоловіка. Правоохоронці встановили, що чоловіка побили, через що він помер.

У вівторок, 24 серпня, правоохоронці встановили підозрюваних у смертельному побитті чоловіка. Ними виявилися 16-річний та 17-річний, раніше судимі за майнові злочини.

Відомо, що між молодиками та загиблим стався словесний конфлікт під час якого підлітки жорстоко побили чоловіка і покинули на вулиці помирати.

Підозрюваних затримали. Їм інкримінують ч.2 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

До слова, у Києві жорстоко побили танцівника Надії Дорофєєвої. Його ввели у медикаментозний сон. В УДО підтвердили, що нападник є військовим Управління державної охорони.

Згодом з'явилося відео моменту нападу військового на танцівника в Києві.

Військовослужбовця, який побив танцівника Дорофєєвої, звільнили з Управління державної охорони.