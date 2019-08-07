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    Політика

    У «Слузі народу» виступають за ухвалення закону про правила роботи ЗМІ в умовах війни

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    Законопроєкт планується розробити в&nbsp;короткий термін - У «Слузі народу» виступають за ухвалення закону про правила роботи ЗМІ в умовах війни
    Законопроєкт планується розробити в короткий термін

    Законопроєкт, зокрема, повинен містити «глосарій війни»

    Майбутній депутат-мажоритарник від партії «Слуга народу» Сергій Швець виступає за розробку та ухвалення закону про правила роботи ЗМІ в умовах війни.

    Про це він розповів «Інтерфакс-Україна».

    «Як бути зі свободою слова в умовах війни, в умовах надзвичайного, воєнного стану? Поки що це регламентується виключно нормами різних відомств, але це все несистемний підхід. Є у мене така ідея (підготувати законопроєкт - ред). І все це потрібно зробити в короткий термін», - зазначив Швець.

    Він висловив думку, що законопроєкт повинен містити і «глосарій війни».

    «Що таке окупаційні війська, сепаратисти, колабораціоністи, непроголошені республіки... Це все має бути визначено в законі», - зазначив Швець.

    За його словами, під час підготовки законопроєкту необхідно вивчити думку громадян - чи згодні вони на обмеження інформації в умовах війни для їхньої ж безпеки, а «якщо згодні, то якою мірою».

    Швець поділився планами, що має намір працювати за профілем (до обрання до Верховної Ради був ведучим на «Студії 1+1» – ред.) у парламентському комітеті з інформаційної політики та свободи слова. Він упевнений, що цей профільний комітет буде одним із найчисельніших і «найреволюційніший».

    «Там зберуться люди з проривними ідеями», - сказав він.

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