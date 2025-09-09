Головна Країна Політика
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
Убивство людей у Яровій. Україна звернулася до партнерів
фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга: Росія вдарила авіабомбою по простих людях, які стояли в черзі на отримання пенсій

Україна очікує рішучої реакції міжнародних партнерів на вбивство агресором 21 людини у селищі Ярова на Донеччині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга соцмережі Х, передає «Главком».

«Щонайменше 21 мирний житель загинув, а понад два десятки отримали поранення внаслідок варварського прямого удару російською авіабомбою по простих людях, які стояли в черзі на отримання пенсій у селі Ярова Донецької області. Цей жахливий злочин вимагає всесвітнього осуду та дій. Ми закликаємо світ висловитися та діяти негайно», – заявив очільник МЗС.

Україна наразі інформує всіх партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину. Колективні та рішучі дії можуть і повинні зупинити російський терор, зазначає Сибіга.

«Ми закликаємо європейських партнерів, Сполучені Штати, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя та Статут ООН, вжити заходів. Наразі ми інформуємо всіх наших партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину. І ми очікуємо на рішучу реакцію. Російські злочинці повинні постати перед законом за цей та інші злочини. Російська пропаганда стверджує, що «рятує» людей у ​​Донецькій області, але насправді вона скидає масивні авіабомби на людей, які прийшли отримувати пенсії. Росія приносить лише смерть, жах та руйнування. Колективні та рішучі дії, включаючи руйнівний санкційний тиск та додаткову підтримку обороноздатності та стійкості України, можуть і повинні зупинити російський терор», – зазначає глава МЗС України.

Нагадаємо, гендиректор «Укрпошти» назвав імовірну причину удару по Яровій. Внаслідок удару по відділенню «Укрпошти» на Донеччині загинуло понад 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Смілянського.

Ігор Смілянський повідомив, що російська авіабомба вперше була скинута на людей, які отримували пенсії. Він висловив співчуття родинам загиблих. Крім того, Смілянський розповів, що начальниця відділення Юля отримала поранення, але завдяки допомозі водія її життю нічого не загрожує.

Гендиректор «Укрпошти» назвав можливу причину удару, припустивши, що «хтось здав координати». За його словами, попри постійну зміну процедур безпеки та маскування автівок, ворог все одно зміг помітити місце видачі. Він повідомив, що «Укрпошта» домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням базових послуг для людей.

