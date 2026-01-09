Україна попереджала Польщу про можливий удар «Орєшніком» – ЗМІ

Польські системи моніторингу повітряного простору відстежували російську ракету

Україна попередила Польщу про можливе застосування Росією ракети «Орєшнік» ще до початку атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

«Українці попереджали нас про загрозу цих балістичних ракет середньої дальності. Крім того, під час російської атаки Київ також надав нам інформацію про цей об'єкт», – йдеться в матеріалі.

Як зазначає ЗМІ, що завдяки повідомленню оперативне командування Польщі заздалегідь знало параметри польоту та ймовірну ціль ракети. Також її відстежували польські системи моніторингу повітряного простору.

У зв’язку з російським обстрілом Оперативне командування збройних сил Польщі приводило до бойової готовності свої наземні системи ППО. Йдеться, зокрема, про одну з батарей Patriot та кілька нідерландських систем, розміщених поблизу Жешува.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США.