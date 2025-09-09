Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
Зеленський назвав удар по селищу Ярова на Донеччині «відверто звірячим»
фото: Telegram/Вадим Філашкін

Президент наголосив, що удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу

Російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинуло понад 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більш як 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», – написав глава держави.

Зеленський наголосив, що удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу. Він зазначив, що росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій.

«Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», – додав він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За словами глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 12:30 щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено внаслідок удару.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Окупанти завдали щонайменше два удари по місту.

До слова, британське видання The Times припускає, що російський диктатор Володимир Путін, повернувшись із Китаю, де зустрівся із Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. На це може вказувати нещодавня повітряна атака на Київ, яка стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський обстріл Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації
Росія нав'язує «обмін» українськими територіями: Зеленський пояснив головну мету Путіна
9 серпня, 15:45
Зеленський закликав закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе
Коаліція рішучих підтримала зусилля Трампа заради закінчення війни – Зеленський
14 серпня, 00:00
Наслідки удару по Білозерському
РФ вдарила по житловому кварталу у Білозерському: є загиблі та поранені (фото)
12 серпня, 10:13
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
12 серпня, 16:40
Трамп: Укладіть угоду. Треба укласти угоду. Послухайте, Росія – дуже велика держава. А вони – ні
«Росія – дуже велика держава»: Трамп порадив Зеленському укласти угоду з Путіним
16 серпня, 05:34
Останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом
Як Трамп прийматиме Зеленського у Вашингтоні: подробиці від Bild
17 серпня, 19:35
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися впродовж найближчих двох тижнів
Путін дав згоду на зустріч із Зеленським – Рубіо
19 серпня, 13:24
Трамп зробив нову заяву про переговори
Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові до переговорів
4 вересня, 09:15
Невдовзі почнуться роботи із перекриття даху урядової будівлі
Свириденко показала іноземним дипломатам, що окупанти зробили із Кабміном
Вчора, 12:14

Події в Україні

Окупанти вдарили авіабомбою, коли люди отримували пенсії: загинуло понад 20 осіб
Окупанти вдарили авіабомбою, коли люди отримували пенсії: загинуло понад 20 осіб
У Чернівцях під час руху спалахнула маршрутка
У Чернівцях під час руху спалахнула маршрутка
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 8-14 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
13K
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
5195
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
2270
У Києві відкрито пам’ятник юному князю Володимиру Хрестителю (фото)
1740
Скільки коштує цукор в Україні на тлі падіння світових цін

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua