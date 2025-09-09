На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих

Президент наголосив, що удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу

Російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинуло понад 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більш як 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», – написав глава держави.

Зеленський наголосив, що удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу. Він зазначив, що росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій.

«Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», – додав він.

За словами глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 12:30 щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено внаслідок удару.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Окупанти завдали щонайменше два удари по місту.

До слова, британське видання The Times припускає, що російський диктатор Володимир Путін, повернувшись із Китаю, де зустрівся із Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. На це може вказувати нещодавня повітряна атака на Київ, яка стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення.