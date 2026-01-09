Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол

Берегова охорона США провела операцію, під час якої затримала підсанкційний танкер Bella I

Серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США судна Marinera, який раніше називався Bella I, є українські громадяни. Відповідну заяву зробила посолка України в США Ольга Стефанішина, повідомляє «Главком».

«Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами», – зазначила вона.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї. США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella I.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.

За даними джерел ЗМІ, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня. Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти.

Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.