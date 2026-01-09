Головна Країна Політика
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
Сполучені Штати стверджують, що судно перевозило російську нафту
фото: Reuters

Берегова охорона США провела операцію, під час якої затримала підсанкційний танкер Bella I

Серед членів екіпажу затриманого Береговою охороною США судна Marinera, який раніше називався Bella I, є українські громадяни. Відповідну заяву зробила посолка України в США Ольга Стефанішина, повідомляє «Главком».

«Ми перебуваємо в постійному контакті з американськими компетентними органами та вже поінформували Держдепартамент про необхідність забезпечення консульського доступу до наших громадян. Посольство тримає ситуацію під контролем та вживає всіх необхідних заходів для встановлення зв’язку з українськими громадянами», – зазначила вона.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї. США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella I.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.

За даними джерел ЗМІ, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня. Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти.

Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.

Теги: США Ольга Стефанішина флот РФ

Каракас бомблять, а відлуння докочується до Москви
Вибухи у Каракасі – відлуння у Москві
3 сiчня, 11:57
Жінка молиться на порожній вулиці у Каракасі, 3 січня 2026 року
Тиша після бурі у Каракасі: вакуум влади у Венесуелі
5 сiчня, 16:45
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
Рубіо: США не бачать загрози прямого конфлікту з РФ через ситуацію у Венесуелі
19 грудня, 2025, 23:15
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
20 грудня, 2025, 02:26
РФ задіяла всі атомні криголами в Арктиці
Санкції змусили Росію вивести в Арктику всі атомні криголами
22 грудня, 2025, 08:19
Сполучені Штати здійснили масштабне переміщення авіації та спецпідрозділів до Карибського басейну
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
24 грудня, 2025, 03:56
У воді видно вибухові бочки, встановлені тайванськими військовими
Reuters: Військова операція США у Венесуелі посилить територіальні претензії Китаю
5 сiчня, 02:31
У Азії утворився танкерний корок «корок»
Нафтова пастка: десятки танкерів з російською нафтою застрягли біля берегів Індії та Китаю
24 грудня, 2025, 12:22
Відверте зізнання Хантера Байдена прозвучало у новому інтерв'ю
Син Джо Байдена назвав два головні провали адміністрації батька
25 грудня, 2025, 12:43

Україна відреагувала на захоплення США ще одного танкера «тіньового флоту»
Україна відреагувала на захоплення США ще одного танкера «тіньового флоту»
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ
«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ
Зеленський змінив склад Ставки
Зеленський змінив склад Ставки
Україна попереджала Польщу про можливий удар «Орєшніком» – ЗМІ
Україна попереджала Польщу про можливий удар «Орєшніком» – ЗМІ

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
