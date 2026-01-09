«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ

За словами президента, Київ, який став основною мішенню російських обстрілів, має мобілізувати ресурси для протидії ворогу

Російська Федерація користується похолоданням і намагається якнайбільше уразити енергетичні обʼєкти України. Основна тактика – намагатись повністю «вимкнути» міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

«Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету, мету ворога й готувались до повної протидії, до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього – як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України – і повинні бути всі необхідні резервні схеми», – наголосив він.

❗️ Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти, - Зеленський pic.twitter.com/9B8q3lN6GG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2026

За словами президента, зараз тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. «Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Залучено максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення», – повідомив глава держави.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Станом на 17:00, внаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, серед них пʼятеро рятувальників. Чотири людини загинули. 32 особи врятовано.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США.