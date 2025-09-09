Гендиректор «Укрпошти» назвав імовірну причину удару по Яровій

Ігор Смілянський повідомив, що російська авіабомба вперше була скинута на людей, які отримували пенсії

Внаслідок удару по відділенню «Укрпошти» на Донеччині загинуло понад 20 людей

Російські війська завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, внаслідок чого загинуло понад 20 цивільних осіб. На трагедію відреагував генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський та припустив, що причиною могла стати людина, яка повідомила росіянам координати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Смілянського.

Ігор Смілянський повідомив, що російська авіабомба вперше була скинута на людей, які отримували пенсії. Він висловив співчуття родинам загиблих. Крім того, Смілянський розповів, що начальниця відділення Юля отримала поранення, але завдяки допомозі водія її життю нічого не загрожує.

Гендиректор «Укрпошти» назвав можливу причину удару, припустивши, що «хтось здав координати». За його словами, попри постійну зміну процедур безпеки та маскування автівок, ворог все одно зміг помітити місце видачі.

Він повідомив, що «Укрпошта» домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням базових послуг для людей.

Як відомо, російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинуло понад 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більш як 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», – написав глава держави.

Зеленський наголосив, що удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу. Він зазначив, що росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій.