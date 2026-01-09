Головна Країна Політика
Україна відреагувала на захоплення США ще одного танкера «тіньового флоту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сибіга наголосив, що дії Сполучених Штатів «надсилають правильні сигнали правопорушникам»
фото: МЗС України

За словами очільника українського МЗС, судно Olina перебувало під санкціями як частина «тіньового флоту» РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав захоплення США підсанкційного танкера «тіньового флоту» РФ Olina в Карибському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави зовнішньополітичного відомства.

«Ми вітаємо послідовні та рішучі дії Сполучених Штатів проти незаконних танкерів, включно із сьогоднішнім захопленням судна Olina. Це судно перебувало під санкціями як частина російського «тіньового флоту». Такі рішучі кроки демонструють силу та надсилають правильні сигнали правопорушникам», – написав він.

Нагадаємо, Берегова охорона США провела дві операції, унаслідок яких було затримано підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна востаннє причалювали у Венесуелі або прямували до неї. США готуються висунути кримінальні обвинувачення членам екіпажу нафтового танкера Bella I.

Також Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в межах операції з контролю експорту венесуельської нафти.

За даними джерел ЗМІ, танкер Olina раніше відплив з Венесуели та повернувся до регіону, коли США почали операцію з захоплення 9 січня. Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за участь у транспортуванні російської нафти.

Згідно з даними ГУР, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ залучений в експорті російської нафти/нафтопродуктів з російських портів у Балтійському, Чорному морях, тихоокеанського регіону переважно до КНР, Індії, Туреччини.

