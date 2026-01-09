Зеленський змінив склад Ставки

До Ставки було введено керівника Офісу президента, очільника ГУР та заступника міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №39/2026.

Згідно з документом, до складу Ставки уведено заступника міністра оборони Сергія Боєва, керівника Офісу президента Кирила Буданова та начальника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Разом з тим зі складу Ставки було виведено колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнеку.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, що стосуються кадрових змін у вищих ешелонах безпекового сектору. Згідно з документом, оприлюдненим на сайті глави держави, до персонального складу Ради національної безпеки і оборони було введено керівника Офісу президента Кирила Буданова.

До слова, до Верховної Ради надійшли заяви про відставку першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля. Парламент розгляне заяви найближчим часом відповідно до встановленої процедури.