Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка

Василь Малюк подав у відставку 5 січня

До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука.

За словами глави парламенту, Рада розгляне відповідний документ найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

«Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України.