Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
Голова Служби безпеки очолював відомство з 2022 року
фото: СБУ

Василь Малюк подав у відставку 5 січня

До Верховної Ради надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука.

За словами глави парламенту, Рада розгляне відповідний документ найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка фото 1

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Він повідомив, що залишиться в системі СБУ «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

«Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю в справедливий мир та розквіт України. З великою вдячністю за підтримку – колективу служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №18/2026, який встановлює структуру керівництва Служби безпеки України.

Читайте також:

Теги: Василь Малюк СБУ Володимир Зеленський Верховна Рада кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави закликав громадян не нехтувати повітряними тривогами
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні
Вчора, 19:11
Зеленський провів зустріч із Кулебою
Зеленський повернув Кулебу на дипломатичну службу
5 сiчня, 13:33
Валерій Вавринюк із 20 жовтня 2025 року був першим заступником голови Державної прикордонної служби України
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби
4 сiчня, 17:51
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58
28 грудня відбулися переговори між Зеленським та Трампом
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
29 грудня, 2025, 15:56
Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України
Ексочільник управління СБУ в Харківській області отримав підозру
26 грудня, 2025, 09:40
Зеленський скоріш за все не поїде до Брюсселя
Президент України планує дистанційно долучиться до саміту лідерів ЄС
16 грудня, 2025, 17:45
США не ставило Україні «конкретних ультимативних рамок дат»
Зеленський зізнався, чи виставляв Трамп дедлайн по «мирній угоді»
11 грудня, 2025, 19:18
Глава держави пояснив, що без деяких голів облдержадміністрації зараз буде важко, особливо в прифронтових областях
Зеленський розповів, як буде вирішувати долю голів ОВА
11 грудня, 2025, 18:33

Політика

Україна відреагувала на захоплення США ще одного танкера «тіньового флоту»
Україна відреагувала на захоплення США ще одного танкера «тіньового флоту»
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
Серед членів екіпажу затриманого США російського танкера є українці – посол
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
Зеленський направив до Ради подання про звільнення Малюка
«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ
«Не треба тікати від проблем». Зеленський звернувся до чиновників після обстрілу РФ
Зеленський змінив склад Ставки
Зеленський змінив склад Ставки
Україна попереджала Польщу про можливий удар «Орєшніком» – ЗМІ
Україна попереджала Польщу про можливий удар «Орєшніком» – ЗМІ

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua