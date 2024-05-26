Удар по Харкову: Кулеба назвав два способи запобігти таким атакам

У партнерів України є два способи запобігти таким ударам

«Росії не вдається захопити Харків, тому вона намагається його знищити»

Посилення української ППО і дозвіл на завдання ударів по військових цілях в РФ є найкращим способом запобігти російським атакам. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, російський правитель Володимир Путін може поширювати будь-яку брехню, але його дії говорять самі за себе.

«У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше «Патріотів» та інших систем ППО для України. Другий: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громад», – написав Кулеба.

Очільник МЗС закликав партнерів негайно надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримати українські удари по військових цілях в Росії.

Дмитро Кулеба зазначив, що Росії не вдається захопити Харків, тому вона намагається його знищити.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

У Харкові після російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зниклими безвісти вважаються 17 людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Станом на зараз відомо про пʼять загиблих та 39 поранених. Ще 17 людей вважаються безвісти зниклими», – йдеться в повідомленні.

До того ж, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови.