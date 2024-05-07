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Італія заборонила завдавати своєю зброєю ударів по Росії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Італія заборонила завдавати своєю зброєю ударів по Росії
Італія не передає ЗСУ засоби, які можуть бути використані за межами України  
фото з відкритих джерел

«Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України»

Україна може використовувати зброю, яку ЗСУ отримали від Італії, лише в межах своїх кордонів. Про це заявив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє Ansa.

«Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України», – підкреслив він.

Таяні також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну.

«Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян», – зазначив італійський міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що економічні санкції проти Росії не працюють, провалилися, тому Захід, на його думку, має докладати більше зусиль для досягнення дипломатичного рішення з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб припинити війну в Україні. Крозетто зазначив, що Захід помилково вважав, що його санкції можуть зупинити агресію Росії, але він переоцінив свій економічний вплив у світі.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії у Римі після того, як Москва передала дочірню компанії італійської групи Ariston Thermo Group державному енергетичному гіганту «Газпром».

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Теги: Італія зброя Україна військові росія

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