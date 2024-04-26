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Глава МЗС Латвії прибула до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава МЗС Латвії прибула до Києва
Очільники МЗС України та Латвії вшанували пам’ять загиблих внаслідок розв’язаної Росією війни
фото: X/Ārlietu ministrija

Новопризначена очільниця МЗС Латвії вперше прибула до Києва

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, яка була призначена минулого тижня прибула з візитом до України. Про це йдеться у публікації латвійського МЗС.

Очільницю латвійського МЗС на Михайлівській площі у Києві зустрів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільниця латвійського МЗС зустрілася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою
Очільниця латвійського МЗС зустрілася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою
фото: X/Ārlietu ministrija

Разом посадовці вшанували пам’ять загиблих внаслідок розв’язаної Росією війни.

«Візит до України є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії», – йдеться у дописі.

Новопризначена очільниця МЗС Латвії вперше прибула до Києва
Новопризначена очільниця МЗС Латвії вперше прибула до Києва
фото: X/Ārlietu ministrija
Очільники МЗС України та Латвії вшанували пам’ять загиблих внаслідок розв’язаної Росією війни
Очільники МЗС України та Латвії вшанували пам’ять загиблих внаслідок розв’язаної Росією війни
фото: X/Ārlietu ministrija

Нагадаємо, 11 квітня президент України Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду.

Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що важливо допомогти Україні із захистом аналогічним чином, як Ізраїлю.

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Теги: Київ МЗС Дмитро Кулеба дипломатія міністр Латвія

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