Глава МЗС Латвії прибула до Києва
Новопризначена очільниця МЗС Латвії вперше прибула до Києва
Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже, яка була призначена минулого тижня прибула з візитом до України. Про це йдеться у публікації латвійського МЗС.
Очільницю латвійського МЗС на Михайлівській площі у Києві зустрів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Разом посадовці вшанували пам’ять загиблих внаслідок розв’язаної Росією війни.
«Візит до України є першим двостороннім закордонним візитом міністерки, що підтверджує пріоритетну роль підтримки України у зовнішній політиці Латвії», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 11 квітня президент України Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду.
Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що важливо допомогти Україні із захистом аналогічним чином, як Ізраїлю.
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