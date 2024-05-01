У Харкові прогримів вибух, є загроза нового обстрілу

Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб

Сьогодні, 1 травня, у Харкові пролунав вибух. За словами мера міста Ігоря Терехова, є загроза повторних атак ворога.

«У місті було чути вибух, є загроза повторних прильотів. Будьте обережні», – написав Ігор Терехов.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Як згодом уточнив Терехов, за попередньою інформацією, «приліт» стався у приватний будинок на околиці міста. «Щодо постраждалих та руйнувань йде уточнення», – додав він.

Нагадаємо, 30 травня російські терористи завдали ударів по цивільних об'єктах Харкова. Відомо про загиблого, а також постраждалих. Ворог влучив по Холодногірському та Київському районах Харкова.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували густонаселені райони Одеси трьома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Нагадаємо, 30 квітня о 23:31 в Одесі прогриміли вибухи. Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня: «Одеса – терміново в укриття!». Згодом голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив, що Росія атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок чого загинуло троє людей, ще троє поранені.