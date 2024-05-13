Білоусов – це ставка Путіна на довготривалу війну

«Коли війна – на виснаження, треба брати якщо не ресурсами, то інтелектом»

Цікавий факт. На міністерській посаді Шойгу перебував більше, ніж Путін на президентській – 18 років він очолював Міністерство надзвичайних ситуацій і 12 років Міністерство оборони. Загалом – 30 років.

Звичайно, за усі ці роки, сидячи на ресурсних міністерствах, у Сергія Кужугетовича є не один скелет у шафі. І нещодавній арешт його заступника – Тимура Іванова (що не могло статися без вказівки «зверху»), напряму стосується і системи, яку вибудував Шойгу.

Іванов, до слова, став заступником міністра оборони ще у 2016 році, і, як повідомляється у пресрелізах, «відігравав важливу роль у проєктах реконструкції Маріуполя». Тобто, заробляв на військовому бюджеті.

Прихід нового очільника у Міноборони – Андрія Білоусова – це ставка Путіна на наведення «економічного» порядку у військах.

Велика «радянська армія» з Білоусовим буде намагатися перебудувати свою економіку більш ефективно, щоб задіювати більші ресурси і правильно їх менеджерити.

Тому для нас зміна управителя у МО РФ – додатковий стимул передивитися ефективність наших управлінських кадрів і їх здатність конкурувати з російськими.

Бо коли війна – на виснаження, треба брати якщо не ресурсами, то інтелектом.