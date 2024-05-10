Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу. Згадаймо Дениса Зеленого

glavcom.ua
Автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу. Згадаймо Дениса Зеленого
Денис Зелений був офіцером секції оперативного планування батальйону «Хорив» бригади Нацгвардії «Буревій»
колаж: glavcom.ua

Денис є автором найбільш відомого фото спаленого Серебрянського лісу, знятого на заході сонця

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Зеленого.

Офіцер секції оперативного планування батальйону «Хорив» бригади Нацгвардії «Буревій» Денис Зелений загинув під час бойових дій. Про це 8 травня повідомили у мережі кондитерських Honey, де захисник працював менеджером до мобілізації.

Офіцер секції оперативного планування батальйону «Хорив» бригади Нацгвардії «Буревій» Денис Зелений загинув під час бойовиї дій
Офіцер секції оперативного планування батальйону «Хорив» бригади Нацгвардії «Буревій» Денис Зелений загинув під час бойовиї дій
фото HONEY. Кафе-кондитерська

«Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки у строю», – написали колеги військового.

Відомо, що Денис Зелений воював на Лиманському напрямку.

Прощання з Денисом Зеленим відбудеться 11 травня 2024 року у місті Київ:

  • 8:50-10:00 – почесті та прощання в Михайлівському соборі
  • 11:30 – поховання на Алеї Слави на Берковецькому кладовищі

Чим відомий Денис Зелений і яким запам'ятали його друзі

Денис запамʼятався, зокрема, завдяки жартівливому відео «Ду ю спік паски?», яке облетіло всю мережу. Цього року напередодні Великодня Денис приїздив у Київ та знову записав відео з паскою. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от HONEY (@honey_cafe)

Усі, кому доводилося спілкуватися з Денисом, згадують його як привітну людину, завжди готову прийти на допомогу.

«Саме він ввечері 23 лютого 2022 року в Honey на Подолі наливав мені какао і виніс малиновий круасан, поки я чекала подругу, яка сіла не у той трамвай. Виходить десь за 7 годин до початку війни. Світла пам'ять і дякую величезне за захист країни», – написала одна з відвідувачок кафе під дописом про загибель Дениса.

«Памʼятаю Дениса ще зі школи, був дуже позитивний, активний. Коли ти молодий, то якось не думаєш про смерть. Але клята війна, щоденні вбивства молодого покоління, наших відважних хлопців і дівчат. Щоденний жах, які вони бачать. Боже, нехай скоріше настане мир. Вічна памʼять тобі Денис і царство небесне. Дякуємо, Герою», написала про Зеленого Ганна Литвиненко.

«Вчилися з ним разом в універі і часто пересікалися на перервах, завжди був такий позитивний», – написала про Дениса дописувачка з ніком Очманіле дівчисько.

Крім цього, Денис є автором найбільш відомого фото спаленого Серебрянського лісу, знятого на заході сонця. Цей ліс розташований біля міста Кремінна на Луганщині і від початку повномасштабного вторгнення там йдуть активні бойові дії

Фото Серебрянського лісу, зроблене Денисом Зеленим
Фото Серебрянського лісу, зроблене Денисом Зеленим
фото: Нацгвардія, Instagram

На світлині видно, що росіяни на місці колись пишного соснового лісу з купою лісових озер, багатою флорою і фауною залишили лише випалені дерева.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: Україна військові смерть пам'ять війна Луганщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна – це не тільки застосування сили, але й загроза застосування сили
Від війни до миру. Що треба зрозуміти українцям Авторська стаття
6 травня, 21:45
Контейнеровоз STK-1003 неодноразово потрапляв на відео російської пропаганди під час завантаження зерном у Маріуполі
Журналісти ідентифікували судна РФ, які вивозили українське зерно через Маріуполь
8 квiтня, 21:34
Мобілізаційний закон набуде чинності через місяць з дати підпису президентом
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію
16 квiтня, 15:49
Загалом Данія оголосила про військову підтримку України на загальну суму майже €5,9 млрд на 2022-2028 роки
Данія оголосила військову допомогу на €295 млн: що отримає Україна
17 квiтня, 08:35
Залізничники повідомили про затримку руху міської кільцевої електрички
У столиці жінка потрапила під колеса електрички
22 квiтня, 14:00
Андріс Спрудс, міністр оборони Латвії
Латвія передасть Україні засоби ППО малої дальності
22 квiтня, 18:49
У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)
У селі Козачі Лагері на лівобережжі Херсонщини замайорів прапор України (відео)
23 квiтня, 11:20
Президент анонсував перший інавгураційний Саміт миру, який планують провести у червні
У червні може початися шлях до справедливого миру – Зеленський
28 квiтня, 18:59
Правоохоронці вилучили медичну документацію чоловіків, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
1 травня, 08:24

Суспільство

«Укрпошта» розповіла, що робить із неврученими посилками
«Укрпошта» розповіла, що робить із неврученими посилками
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу. Згадаймо Дениса Зеленого
Автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу. Згадаймо Дениса Зеленого
Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня
Без опадів, заморозки на поверхні ґрунту: прогноз погоди на 10 травня
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу
Суд розглянув справу про поновлення Фаріон на посаді професора вишу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
99K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
38K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
26K
Міграційна служба призупиняє надання однієї з послуг українцям
25K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
18K
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше

Новини

Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua