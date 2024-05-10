Автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу. Згадаймо Дениса Зеленого

Денис є автором найбільш відомого фото спаленого Серебрянського лісу, знятого на заході сонця

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Зеленого.

Офіцер секції оперативного планування батальйону «Хорив» бригади Нацгвардії «Буревій» Денис Зелений загинув під час бойових дій. Про це 8 травня повідомили у мережі кондитерських Honey, де захисник працював менеджером до мобілізації.

Офіцер секції оперативного планування батальйону «Хорив» бригади Нацгвардії «Буревій» Денис Зелений загинув під час бойовиї дій фото HONEY. Кафе-кондитерська

«Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки у строю», – написали колеги військового.

Відомо, що Денис Зелений воював на Лиманському напрямку.

Прощання з Денисом Зеленим відбудеться 11 травня 2024 року у місті Київ:

8:50-10:00 – почесті та прощання в Михайлівському соборі

11:30 – поховання на Алеї Слави на Берковецькому кладовищі

Чим відомий Денис Зелений і яким запам'ятали його друзі

Денис запамʼятався, зокрема, завдяки жартівливому відео «Ду ю спік паски?», яке облетіло всю мережу. Цього року напередодні Великодня Денис приїздив у Київ та знову записав відео з паскою.

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Усі, кому доводилося спілкуватися з Денисом, згадують його як привітну людину, завжди готову прийти на допомогу.

«Саме він ввечері 23 лютого 2022 року в Honey на Подолі наливав мені какао і виніс малиновий круасан, поки я чекала подругу, яка сіла не у той трамвай. Виходить десь за 7 годин до початку війни. Світла пам'ять і дякую величезне за захист країни», – написала одна з відвідувачок кафе під дописом про загибель Дениса.

«Памʼятаю Дениса ще зі школи, був дуже позитивний, активний. Коли ти молодий, то якось не думаєш про смерть. Але клята війна, щоденні вбивства молодого покоління, наших відважних хлопців і дівчат. Щоденний жах, які вони бачать. Боже, нехай скоріше настане мир. Вічна памʼять тобі Денис і царство небесне. Дякуємо, Герою», написала про Зеленого Ганна Литвиненко.

«Вчилися з ним разом в універі і часто пересікалися на перервах, завжди був такий позитивний», – написала про Дениса дописувачка з ніком Очманіле дівчисько.

Крім цього, Денис є автором найбільш відомого фото спаленого Серебрянського лісу, знятого на заході сонця. Цей ліс розташований біля міста Кремінна на Луганщині і від початку повномасштабного вторгнення там йдуть активні бойові дії

Фото Серебрянського лісу, зроблене Денисом Зеленим фото: Нацгвардія, Instagram

На світлині видно, що росіяни на місці колись пишного соснового лісу з купою лісових озер, багатою флорою і фауною залишили лише випалені дерева.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.