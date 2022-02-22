Угорщина спростовує інформацію, що не підтримала санкції ЄС проти Росії

Дипвідомство відкидає будь-які спроби порушити відносини Угорщини з ЄС і Україною

Сьогодні, 22 лютого, телеканал CNBC повідомив, що Угорщина не підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти РФ за визнання терористичних «ЛДНР». Натомість у Будапешті заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє посольство Угорщини в Києві у Facebook.

«Посольство Угорщини здивовано читало в українських ЗМІ новину з посиланням на CNBC, згідно з якою Угорщина нібито не підтримує рішення ЄС щодо санкцій у відповідь на дії РФ. Ця інформація не відповідає дійсності», – кажуть дипломати.

Як пояснив президенту Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови прем'єр-міністр Віктор Орбан, Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і повністю підтримує кроки ЄС, додали у посольстві.

При цьому в дипвідомстві відкидають будь-які спроби погіршити відносини Угорщини з ЄС і Україною.

До слова, сьогодні ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Раніше Угорщина відмовила НАТО на тлі російської загрози.

Нещодавно Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну. У червні минулого року Орбан казав, що хоче зустрітись із Зеленським.

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