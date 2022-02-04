ЗМІ назвали країну, яка заблокувала вступ України до КіберНАТО

Приєднання України до КіберНАТО навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року

Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО (КіберНАТО). Про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Сьогодні ж джерело «Європейської правди» підтвердило, що правом вето скористалася саме Угорщина.

Данілов розповів, що одна з країни Євросоюзу блокує вступ України до КіберНАТО.

«Є така інституція – КіберНАТО. Ми подали туди всі документи, пройшли всі верифікації. Там, як в НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось, одна з важливих європейських країн нам відмовила в участі в цій організації», – заявив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що блокування вступу відбувається незважаючи на те, «що у нас восьмий рік війна з РФ, у нас постійні кібератаки».

«Це країна Євросоюзу, наші сусіди. Вони нам відмовили», – додав глава РНБО.

Співрозмовник «ЄП», що брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.

Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування нашого вступу.

«Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію», – пише ЗМІ.

Але оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників ухвалюються лише два рази на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Угорщина наразі публічно не оприлюднила свою позицію з цього приводу. Зауважимо, що ця угорська блокада виходить за межі попередніх рішень Будапешта про встановлення штучних перепон для України.

Як відомо, після ухвалення освітнього закону в 2017 році Угорщина заявила, що блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні та процедуру вступу України в Альянс. Втім, Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО формально не є структурою Альянсу.

Зазначимо, наприкінці січня Україну накрила нова кібератака: хакери розсилали вірус з офіційних адрес судів.

До слова, Польща підвищила рівень терористичної загрози через кібератаку на Україну.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.