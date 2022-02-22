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    Думки вголос

    Якою буде відповідь США на дії Кремля?

    • Остап Яриш

      український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

    •  glavcom.ua
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    Можна не сумніватися у руйнівних санкціях для Росії - Якою буде відповідь США на дії Кремля?
    Можна не сумніватися у руйнівних санкціях для Росії
    фото: whitehouse.gov

    Зараз у Вашингтон прилетів Дмитро Кулеба, він побачиться з Ентоні Блінкеном

    Давайте відверто. Основне питання, яке задають багато людей в моїй стрічці – чи введуть США обіцяні санкції проти Росії зараз, коли Путін відправляє свої війська на Донбас? Спробую прояснити, що конкретно ми почули від Білого дому станом на зараз, і чого очікувати найближчим часом.

    Джо Байден підписав указ про санкції, пов’язані з т. зв. «ДНР-ЛНР»

    Це був перший крок Білого дому – окремо і на додачу до раніше обіцяного пакету потужних заходів проти РФ. США пообіцяли, що вже пізніше сьогодні оголосять більше санкцій, пов’язаних з останніми діями Кремля.

    При цьому ці санкції, так виглядає, не будуть частиною тієї «швидкої та жорсткої відповіді», яку в Білому домі обіцяли у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

    На запитання журналістів, чи не вважатимуть США введення військ РФ на Донбас новим вторгненням, в Білому домі не відповіли прямо. Там сказали, що російські війська вторглись туди ще у 2014 році – і що «це не буде новим кроком». При цьому підкреслили, що на будь-які зловмисні дії Росії буде відповідна реакція.

    На визнання незалежності ОРДЛО та новини про введення «миротворчих військ» зразу відреагували у Конгресі

    Представники обох партій назвали це актом нової агресії проти України, нападом на її суверенітет та грубим порушенням міжнародного права.

    Сенатор-демократ Боб Менендез закликав Білий дім і Європу у разі входження нових військ РФ чи її ставлеників на Донбас негайно ввести руйнівні санкції проти Росії.

    Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що Росія вже вторглась в Україну. Його однопартієць Роб Портман сказав, що визнання незалежності «ДНР-ЛНР» створює привід для подальшої агресії РФ, і що США мають застосувати всі доступні санкції вже.

    Нині ми чекатимемо більше пояснень від США щодо того, якою саме буде їхня відповідь на дії Росії. Зараз у Вашингтон прилетів Дмитро Кулеба, він побачиться з Ентоні Блінкеном, і у них запланований спільний підхід до преси. Там і спробуємо з’ясувати. Питань назбиралось багато. На зв’язку.

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    Джерело: блог Остапа Яриша

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    Теги: Росія Донбас США «ДНР» «ЛНР» санкції Путін ОРДЛО суверенітет окупація
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    Якою буде відповідь США на дії Кремля?