Сусідня з Україною держава не підтримала санкції ЄС проти Росії – ЗМІ

Будапешт наголошує на «важливості діалогу»

У вівторок, 22 лютого, під час засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу Угорщина не підтримала новий пакет санкцій щодо Росії. Про це повідомляє телеканал CNBC, посилаючись на дипломата у ЄС.

За словами дипломата, «всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо РФ, крім Угорщини». Там наголосили на «важливості діалогу».

Як додає ВВС, деякі країни мають тісніші відносини з Росією, до їх переліку входить і Угорщина. Тому, на думку дипломатів, там можуть не підтримати нові санкції, лише після повномасштабної атаки.

Варто зазначити, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як поінформував президент України в Twitter, він ознайомив Орбана із ситуацією у питанні безпеки на території регіону:

«Домовилися докладати спільних зусиль для мирного врегулювання», – підсумував Зеленський розмову з прем'єр-міністром Угорщини.

Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні. Домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2022

Раніше Угорщина відмовила НАТО на тлі російської загрози.

Нещодавно Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну. У червні минулого року Орбан казав, що хоче зустрітись із Зеленським.

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