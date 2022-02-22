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    Економіка та фінанси

    Сусідня з Україною держава не підтримала санкції ЄС проти Росії – ЗМІ

    За словами європейського дипломата, &laquo;всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо РФ, крім Угорщини&raquo; - Сусідня з Україною держава не підтримала санкції ЄС проти Росії – ЗМІ
    За словами європейського дипломата, «всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо РФ, крім Угорщини»
    колаж: depo

    Будапешт наголошує на «важливості діалогу»

    У вівторок, 22 лютого, під час засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу Угорщина не підтримала новий пакет санкцій щодо Росії. Про це повідомляє телеканал CNBC, посилаючись на дипломата у ЄС.

    За словами дипломата, «всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо РФ, крім Угорщини». Там наголосили на «важливості діалогу».

    Як додає ВВС, деякі країни мають тісніші відносини з Росією, до їх переліку входить і Угорщина. Тому, на думку дипломатів, там можуть не підтримати нові санкції, лише після повномасштабної атаки.

    Варто зазначити, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як поінформував президент України в Twitter, він ознайомив Орбана із ситуацією у питанні безпеки на території регіону:

    «Домовилися докладати спільних зусиль для мирного врегулювання», – підсумував Зеленський розмову з прем'єр-міністром Угорщини.

    Раніше Угорщина відмовила НАТО на тлі російської загрози.

    Нещодавно Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну. У червні минулого року Орбан казав, що хоче зустрітись із Зеленським.

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    Теги: ЄС Будапешт санкції Угорщина політика Володимир Зеленський президент
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    Сусідня з Україною держава не підтримала санкції ЄС проти Росії – ЗМІ