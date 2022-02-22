Сусідня з Україною держава не підтримала санкції ЄС проти Росії – ЗМІ
Будапешт наголошує на «важливості діалогу»
У вівторок, 22 лютого, під час засідання комітету постійних представників країн Європейського Союзу Угорщина не підтримала новий пакет санкцій щодо Росії. Про це повідомляє телеканал CNBC, посилаючись на дипломата у ЄС.
За словами дипломата, «всі країни відкрито підтримують нові санкції щодо РФ, крім Угорщини». Там наголосили на «важливості діалогу».
Як додає ВВС, деякі країни мають тісніші відносини з Росією, до їх переліку входить і Угорщина. Тому, на думку дипломатів, там можуть не підтримати нові санкції, лише після повномасштабної атаки.
Варто зазначити, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як поінформував президент України в Twitter, він ознайомив Орбана із ситуацією у питанні безпеки на території регіону:
«Домовилися докладати спільних зусиль для мирного врегулювання», – підсумував Зеленський розмову з прем'єр-міністром Угорщини.
Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні. Домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2022
Раніше Угорщина відмовила НАТО на тлі російської загрози.
Нещодавно Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну. У червні минулого року Орбан казав, що хоче зустрітись із Зеленським.