Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському

Орбан розкрив реакцію Зеленського на заклик до припинення війни

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю швейцарському виданню Die Weltwoche розповів, що під час візиту до Києва запропонував президенту України Володимиру Зеленському оголосити повне припинення вогню. Угорський політик наголосив, що його слова співрозмовнику це нібито «не дуже сподобалося».

Водночас журналісти Die Weltwoche назвали зустріч Зеленського і Орбана у столиці України «дещо прохолодною».

«Я намагався пояснити Зеленському, що часу дедалі менше, стає важливо встановити мир, оскільки щодня на фронті гинуть сотні солдатів і ми не бачимо, яким чином рішення може бути знайдено на полі бою», – зазначив в інтерв'ю Віктор Орбан.

«У нього (президента Зеленського, – «Главком») були деякі сумніви щодо цього. Він був дуже не в захваті від цього. Він сказав, давайте поміркуємо про це, подумаємо про це. Він має деякий поганий досвід із попередніми припиненнями вогню, які в його інтерпретації не були добрими для України. Тому він зрозумів позицію, пояснив свої обмеження і ми подивимося як можна продовжити», – сказав Орбан.

Угорський політик підкреслив, що не мав наміру чимось переконувати Зеленського. Натомість Орбану важливо було зрозуміти його позицію щодо мирних переговорів, щоб донести її до Ради ЄС.

Нагадаємо, угорський прем'єр прибув до України 2 липня. У ході візиту він заявив, що питання мирного врегулювання війни в Україні буде найважливішим упродовж півроку головування Угорщини у Раді ЄС. Зокрема прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. За його словами, війна дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.

До слова, Росія нічого не очікує від поїздки прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Києва. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.За словами Пєскова, Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва.