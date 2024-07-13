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Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом: Politico назвало причину

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом: Politico назвало причину
Зеленський просить у Байдена зняти обмеження на використання далекобійної зброї на території Росії
фото з відкритих джерел

Зеленський підняв питання щодо використання американської зброї

Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак залишились розчарованими переговорами з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО. Йдеться про прохання зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії. Про це повідомляє Politico.

Президент України Володимир Зеленський підняв питання щодо використання американської зброї наприкінці двосторонньої дискусії, на що Байден сказав, що обидві сторони повинні продовжувати розмову.

Анонімні співрозмовники видання зазначили, що це не зачинило двері для можливого зняття обмежень, але до «так» було ще далеко.

Видання повідомляє, що Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак були вкрай розчаровані після розмови. «Відчуття завжди одне й те саме: обмеження зрештою знімуть, але спочатку хтось має померти. Здається, що знищення дитячої лікарні недостатньо», – сказав анонімний співрозмовник.

Зазначимо, Байден заперечує можливість ЗСУ бити вглиб РФ на понад 100 км тим, що українці нібито можуть «вдарити по Кремлю» . Після того як він це неодноразово сказав на саміті у Вашингтоні, Зеленський не став проводити там свою підсумкову пресконференцію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає від свого американського колеги Джо Байдена зняти обмеження на використання зброї за цілями на території Росії.

Теги: Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Джозеф Байден НАТО

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