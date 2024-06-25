Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Глава Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС
Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу з офіційним початком переговорів про вступ до ЄС
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Молдова разом з Україною розпочали переговори про вступ до Євросоюзу

Молдовська президентка Мая Санду привітала Україну з формальним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це вона написала у X.

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу із сьогоднішнім офіційним початком переговорів про вступ до ЄС.

«Разом ми об'єднані заради мирного та процвітаючого майбутнього», – додала вона, вказавши на те, що Молдова також починає переговори про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.

Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.

Ольга Стефанішина, відкриваючи конференцію, заявила, що Україна планує повністю підготуватися до вступу до ЄС до 2030 року. Представники Євросоюзу зазначили, що переговори будуть суворими й трудомісткими.

Як повідомлялося, Росія та її спільники спробують організувати у Молдові заколот або ж розпалювати протести, якщо перемогу на президентських виборах не здобуде проросійський кандидат.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.

Читайте також: Через терни до ЄС: екзамен для Верховної Ради
Теги: Молдова Європейський союз Володимир Зеленський Майя Санду президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС офіційно стартують 25 червня в Люксембурзі
Вступ України в ЄС. У Люксембурзі розпочалися переговори (оновлено)
Сьогодні, 11:48
Європейська рада на саміті у Брюсселі у 2022 році надала Україні статус кандидата в ЄС
Вступ України до ЄС: парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок
20 червня, 21:46
«Українська команда працює над тим, щоб отримати максимально активну роботу груп щодо пунктів Формули миру. І серед перших таких груп планується запуск групи щодо енергетики»
Зеленський: Готуємо рішення, які полегшать опалювальний сезон
19 червня, 19:33
Країни, які поки що не підписали комюніке, можуть зробити це пізніше.
Офіс президента пояснив, чому деякі учасники Саміту миру не підписали спільне комюніке
16 червня, 19:53
Зеленський запевнив, що Харківський напрямок посилено
Росії не вдалося реалізувати Харківську операцію – Зеленський
8 червня, 20:40
У Парижі Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом
Білий дім: Зеленський поділився з Байденом «дуже відвертою оцінкою» ситуації на фронті
8 червня, 04:54
Щоб послухати Зеленського, німецькі народні обранці зберуться на позачергову сесію
Зеленський відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі – ЗМІ
7 червня, 03:28
Президент України відвідував Саудівську Аравію у лютому 2024 року
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
3 червня, 09:50
Діти у ЄС можуть отримати обмеження для користування соцмережами
Прем’єрка Данії хоче закрити доступ до соцмереж для дітей до 15 років
28 травня, 23:45

Політика

Глава Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС
Глава Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС
Угорщина сплагіатила гасло Трампа для головування в ЄС: реакція Єврокомісії
Угорщина сплагіатила гасло Трампа для головування в ЄС: реакція Єврокомісії
Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
Польща посилює захист кордону з Білоруссю військовою жандармерією
США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
Лідери ЄС погодили другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії – ЗМІ
Лідери ЄС погодили другий термін Урсули фон дер Ляєн як президентки Єврокомісії – ЗМІ
Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів
Чеська ініціатива: в Україну прибула перша партія боєприпасів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6643
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6087
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
4965
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
4346
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua