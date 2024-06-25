Глава Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу з офіційним початком переговорів про вступ до ЄС

Молдова разом з Україною розпочали переговори про вступ до Євросоюзу

Молдовська президентка Мая Санду привітала Україну з формальним початком переговорів про вступ до Європейського Союзу. Про це вона написала у X.

Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу із сьогоднішнім офіційним початком переговорів про вступ до ЄС.

«Разом ми об'єднані заради мирного та процвітаючого майбутнього», – додала вона, вказавши на те, що Молдова також починає переговори про вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі на міжурядовій конференції щодо переговорів про вступ України в Європейський Союз оголосили офіційний початок перемовин. Це означає фактичний старт нового етапу вступу України до ЄС.

Для завершення етапу знадобиться впровадити зміни відповідно до 35 розділів у шести кластерах, визначених переговорною рамкою. У зв'язку з цим Україна має провести чимало реформ у різних сферах – від антикорупційної до податкової.

Ольга Стефанішина, відкриваючи конференцію, заявила, що Україна планує повністю підготуватися до вступу до ЄС до 2030 року. Представники Євросоюзу зазначили, що переговори будуть суворими й трудомісткими.

Як повідомлялося, Росія та її спільники спробують організувати у Молдові заколот або ж розпалювати протести, якщо перемогу на президентських виборах не здобуде проросійський кандидат.

До слова, Державний департамент США запровадив санкції проти башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про «крадіжку мільярда» з банківської системи Молдови.