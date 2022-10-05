Рашист розповів дружині про оточення ЗСУ та розплакався (аудіо)

Окупант їхва на війну як медик, а сидить з усіма в окопі

Російський загарбник розповів дружині, що потрапляє в оточення ЗСУ і розплакався. Розмову рашиста оприлюднило Головне управління розвідки Міноборни.

«Нас беруть в оточення», – сказав загарбник.

На запитання дружині, чи їх там багато. Окупант відповідає, що з 500 душ.

«Може встигнемо звалити кудись… Наче як медика сюди відправили, а по ідеї, я зовсім навіть не медик. З усіма в окопі сиджу. Я плачу, я вас люблю» – сказав на останок окупант.

Нагадаємо, триває 224 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках. Противник продовжує обстріли позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.