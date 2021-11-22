Як відновити довіру до Зеленського

Bellingcat має більшу вагу серед українців

Погодьтеся, що в країні, яка зовсім не довіряє роботі парламентської ТСК щодо «вагнерівців» і чекає на висновки Bellingcat, є фундаментальна проблема з довірою. В першу чергу до влади, до парламентських інституцій, а значить до самих себе.

В демократичних країнах парламентський контроль за діяльністю збройних сил та спецслужб – це аксіома. Спецоперації, що мають суспільне та політичне значення, стають предметом прискіпливого обговорення.

Історична дійсність: обговорення «Іран – контрас» у США змінило процедури нагляду за діяльністю спецслужб у Сполучених Штатах. Тоді частина грошей від продажу зброї Ірану, начебто, щоб звільнити американських заручників, пішла на підтримки «контрас», які в Нікарагуа воювали проти підтриманого СРСР режиму Ортеги.

Для розслідування цієї політично-військової афери було створено спеціальну комісію у Конгресі та обрано спеціального представника в американському Міністерстві юстиції, яке має функції прокуратури. Водночас Рейган своїм рішенням створив так звану спеціальну комісію Тауера, що складалася з колишнього сенатора від штату Техас Тауера, колишнього держсекретаря Маскі та колишнього радника з питань національної безпеки Скоукрофта.

Погодьтеся, ці персоналії в американській владній системі далеко не останні. Вони опитали більше 80 представників різних американських інституцій, ба більше – сам Рейган дав свідчення комісії, яку створив.

Увага, цій комісії – вперше в американській історії (!) – дозволили розслідувати дії Ради національної безпеки США. Свідчення комісії були доволі болючими для Рейгана. Його, Президента Сполучених Штатів, тимчасова спеціальна комісія звинуватила в недостатньому контролі і поганому менеджменті. Але чи були до Рейгана питання щодо довіри або відкритості – не було. Саме так функціонує влада, якій довіряє суспільство, будуючи справжню демократію.

Тепер «до наших баранів». Якщо суспільство не довіряє будь-яким парламентським комісіям і парламенту взагалі, що заважає Володимиру Зеленському створити таку комісію для розслідування «вагнергейту»? Не при українському парламенті чи РНБОУ, а незалежну і неполітичну. Тоді ні в кого не буде питань до прозорості розслідування, до тиску і політичних маніпуляцій. Щоб уникнути звинувачень у «пропозиціях заради пропозицій», кажу, що готовий увійти до складу такої комісії. Люди калібру Володимира Горбуліна в нашій країні також поки що є.

Не потрібно «винаходити велосипед», демократичні країни вже пройшли шлях, який дозволяє відновити довіру та відповідальність. Ми теж маємо пройти цим шляхом. Якщо звісно хочемо стати направду демократичною країною, членом НАТО та ЄС.

Джерело: блог Павла Клімкіна

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