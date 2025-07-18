Україна планує підписати «угоду про дрони» з США – Свириденко

Свириденко розповіла про закупівлю великої партії українських безпілотників

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна планує підписати зі Сполученими Штатами угоду щодо безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Таку заяву вона зробила під час спілкування із журналістами.

«Ми плануємо підписати «угоду про дрони» зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських дронів з боку США», – зазначила Свириденко.

За її словами, мова йде про закупівлю великої партії українських безпілотників.

Свириденко додала, що політичне рішення щодо угоди було ухвалене президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, і що вони вже обговорюють її деталі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

Раніше ми писали, що після чергової російської атаки на Україну Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після однієї з атак на Україну. Він підтримав ініціативу німецького лідера та запропонував навіть більше, ніж просив Мерц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення.

Нагадаємо, Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США.