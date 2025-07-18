Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 19-20 липня

У Музеї гетьманства триває персональна виставка картин Helena Kalm «Ідентичність»

Цими вихідними, 19-20 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Національній опері України імені Тараса Шевченка, відбудеться гала-концерт з нагоди завершення 157-го театрального сезону. У Музеї Шолом-Алейхема завершується виставка творів київських митців «Образи Києва», у музей-квартирі П. Г. Тичини триває виставка Ірини Луценко «Молитва душі у фарбі». Також цими вихідними у Києві відбудеться яскрава музична подія – Atlas Festival 2025.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 19-20 липня:

Зміст

Музеї

19 липня – майстер-клас із розпису торбинок від художниці Дарії Гук;

20 липня – лекція «Гастрономія страху: як війна проковтнула наші харчові звички». Лекторка – Алла Петренко;

до 20 липня – виставка «На фестини до Києва»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки»

У Музеї історії міста Києва відкрився масштабний виставковий проєкт «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки», що має на меті продемонструвати розвиток міської гастрономічної культури від часів Київської Русі до сьогодення. Гастрономічна культура – це практичний інструмент виживання та вагоме культурне явище, що об’єднує покоління та формує ідентичність суспільства. Вона несе в собі пам’ять, цінності, символи і табу, що передаються через рецепти, традиції і досвід.

Коли: 19-20 липня 2025 року Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б.Хмельницького, 7, 3-й поверх

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

19 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

20 липня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

19 липня – музейне заняття і майстер-клас «Українська народна іграшка»;

19 липня – кураторська екскурсія виставкою «Залізниця та дачне життя: подорож крізь століття».

до 20 липня – виставка творів київських митців «Образи Києва»;

до 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

до 31 липня – виставка Tempo Primo.

19-24 липня – виставка Ірини Луценко;

19 липня – тематична екскурсія «За мною Київ тягнеться у снах»;

20 липня – тематична екскурсія «Музика в житті і творчості Павла Тичини.

Виставка Ірини Луценко

Ця виставка – це щира молитва, втілена через фарби. Для Ірини Луценко мистецтво – це не просто творення образів, а глибокий духовний акт, сповнений турботи про світ, любові до Бога, внутрішніх переживань і надії.

«Кожен колір, кожна форма – це частинка моєї молитви, що виражає мій внутрішній стан з Богом», – ділиться художниця.

На виставці ви побачите іконописні образи, які несуть світло, очищення та зцілення душі. Це особистий шлях до гармонії, який Ірина відкриває через мистецтво.

Коли: 19–24 липня 2025 року

Місце проведення: вул. Терещенківська, 5

19 липня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

19-29 липня – персональна виставка за підсумками пленеру студентів мистецького коледжу ім. Бойчука та Кам’янець-Подільського фахового коледжу.

20 липня – екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви»;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції музею;

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції музею;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції музею.

до 28 липня – персональна виставка картин Helena Kalm «Ідентичність»;

19 липня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Битва під Берестечком в історії та пам’яті»;

19 липня – творча поетична зустріч у межах виставки Helena Kalm «Ідентичність»;

20 липня – заняття для дітей «Знайомство з гетьманом Петром Дорошенком»;

20 липня – тематична екскурсія «Історія музейної кам’яниці» виставкою «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле»;

протягом липня – спільний виставковий проєкт «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле» Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів».

до 19 липня – виставка художнього змагання Art Fine Nation «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 19 липня – виставка Володимира Зирянова «Як небо блакитне – нема йому краю, так душі почину і краю немає…»;

19 липня – презентація виставки «Квіти Олени Погребняк – світло душі…» (виставка триватиме до 31 липня);

20 липня – презентація колективної художньої виставки «Творчій звіт студії «Гармонія» (виставка триватиме до 7 серпня).

19 липня – лекція Олександри Сторчай про брокарівську вишивку;

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – експонування виставки художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

продовження виставки українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

продовження виставки «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 21 липня – до Дня українських миротворців проєкт «Там, де ми – там мир і спокій» (із фондів музею);

19 липня – 4 серпня – проєкт «Міста-герої». Документальна фотовиставка «Чернігів – місто-фортеця».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

19 липня – мелодрама «Храм краси»;

20 липня – комедія «Спокуса».

19 липня – 18 серпня – виставка екслібрисів Слави Бирука;

19 липня – лекція з чаюванням «Лисенки (неофіційні)»;

19 липня – гостини «Літній раут на Парнасі»;

19 липня – гостини «Вечір у саду. Культура відпочинку старого Києва»;

20 липня – мандрівка за лаштунки «Сила сценічного слова корифеїв українського театру»;

20 липня – мультимедійна програма «Леся Українка: музика в рядках і між ними»;

до 21 липня – виставка «Київ сакральний». Виставка графіки Люди Ковальчук;

на замовлення – екскурсія англійською мовою Welcome to Starytskyi House.

20 липня – квест для дітей «Знайди скарби старовинного київського маєтку»;

до 20 липня – виставка «Сліди…» Артура Котика;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

19 липня – екскурсія-квест для школярів «Знайди ліки з тварин»;

до 31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

19 липня – вистава «Була у зайчика хатинка», музична казка;

20 липня – вистава «Солом’яний бичок», комедія.

Гала-Концерт з нагоди завершення 157-го театрального сезону

У Національній опері України імені Тараса Шевченка, відбудеться гала-концерт з нагоди завершення 157-го театрального сезону. У програмі виступлять провідні солісти опери та балету, хор та оркестр театру.

Коли: 19 та 20 липня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Храм краси»

За життя він був бідним і скандально відомим. Після смерті – став одним з найдорожчих художників у світі. Секс-символ паризької Богеми початку XX cт. Амедео Модильяні у новій виставі Театру «Маскам Рад» «Храм краси».

«Модильяні – різний. Він мріє, розчаровується, закохується, страждає.. І знову мріє. Як і всі наші вистави, ця вистава – також про Любов», - пишуть у театрі.

У ролі Амедео Модильяні – Антон Барабан, такий саме молодий, талановитий і вродливий, як і художник, якого він грає.

Коли: 19 липня, 17:00

Місце проведення: Київська фортеця, бульвар Лесі Українки 12-14.

Вистава «Наші Кайдаші»

Вистава «Наші Кайдаші» пропонує глядачам поринути у світ Карпатського села, в якому відбуваються події твору «Кайдашева родина» Івана Нечуя-Левицького. Однак у такому трактуванні української класики на нас чекає інший погляд на добре відомі події.

Ольга Сумська, Ірина Сопонару, Тарас Цимбалюк та багато інших – такий акторський склад гарантує потужне виконання ролей. Сага Кайдашевої родини оживає на ваших очах у сучасних українських реаліях. Їхня енергія та пристрасть не залишать вас байдужими, внаслідок чого глядачі повністю поринають у драму та напругу сімейних стосунків.

«Наші Кайдаші» – це не просто перенесення твору на сучасну сцену. Спектакль має оригінальний стиль і включає сучасні елементи, які надають сюжету свіжий акцент і роблять його більш доступним для сучасної аудиторії.

Коли: 20 липня 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Бібліотеки

19 липня – розмовний клуб «English Speaking Club».

до 25 липня – книжкова виставка до Дня Української Державності «Сила держави: єдність, свобода, майбутнє»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

19-20 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту».

20 липня – бібліотечний кінозал. Показ кримінальної комедії «Тушкована свинина» в межах фестивалю «Тиждень австрійського кіно».

19-20 липня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

20 липня – майстер-клас із петриківського розпису;

20 липня – літературно-психологічний тренінг із Юлією Белінською;

19-20 липня – виставка робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».

19-20 липня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової і виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

20 липня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

19-20 липня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Atlas Festival 2025

З 18 по 20 липня 2025 року у Blockbuster mall, пройде Atlas Festival 2025. Яскрава музична подія цього літа – Atlas Festival 2025. Слоган цього року: «Atlas Festival об'єднує, надихає, допомагає!» Гуртуймося разом, щоби слухати найкращу музику, отримувати позитивні емоції, підтримувати одне одного і збирати на потреби Збройних Сил України. Одним з хедлайнерів фестивалю буде гурт «Бумбокс».

В програмі фестивалю Atlas Festival 2025: «Океан Ельзи», «Бумбокс», The Rasmus, «Без обмежень», «Жадан і Собаки», Курган & Agregat, Kola, Dantes, Артем Пивоваров, Анна Трінчер та багато інших.

Коли: 18-20 липня 19:00

Місце проведення: Blockbuster mall, проспект Степана Бандери, 36.

Світові хіти: Поп-класика у виконанні оркестру

Поп-музика, яку знаєте ви, ваші батьки й друзі – 19 липня на терасі Gulliver. Ностальгія mode on: хіти ABBA, Madonna, Whitney Houston, Michael Jackson, Backstreet Boys, a-ha та інших виконавців. У симфонічному аранжуванні й виконанні GosOrchestra вони відкриються для вас по-новому.

Коли: 19 липня 2025, 19:00 - 21:00

Місце проведення: Тераса ТРЦ Гулівер 5 поверх, Київ, Спортивна площа, 1a.

Гурт Barracudas

20 липня на гостей Garnison Military pub чекатиме особливий концерт. Адже у потужному виконані Barracudas прозвучать найвідоміші зарубіжні хіти. Треки, що зривали стадіони та заполоняли світові радіоефірі, – на київській сцені. Класика року в поєднанні з унікальним стилем гурту – неймовірне музичне явище.

Коли: 17 липня 19:00

Місце проведення: Garnison Military pub, вул. Хрещатик 15/4.

Стендапи

Недільний Стендап

Це вечір із потужно підібраним складом виступаючих. Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

Лайн-ап:

Андрій Бережко @andreyberezhko Джейхун Сафаров @dzheikhun.s Богдан Письменко @nehsor Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Ведучий: Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44

Коли: 20 липня 18:00

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Підпільний стендап

Underground Standup Club – легендарне місце прекрасного закладу Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі. Один із Королів Крінжу

Ганна Кочегура. Найкраща комікеса 2023 за версією Underground Standup Awards. Віддана русофобка, і просто приємна людина.

Антон Сенін. Випускник стендап школи І – ІІІ ступенів. У виступах практикує використання панчлайнів, полюбляє паузи. Більше особистої інформації на ютуб каналі «бла бла подкаст».

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Роман Міщеряков – Український телеведучий, сценарист, стендап-комік. Ведучий проєкту «Пара на мільйон», учасник «Improv Live Show» та «Жіночого кварталу».

Коли: 20 липня 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.